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"التصوير الضوئي" تعزز مهارات الشباب في "الفتوغرافيا"

الأحد 04 أغسطس 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

أقامت الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمس حلقة عمل فنية حول استخدام كاميرات وعدسات التصوير الضوئي. حاضر فيها سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتصوير الضوئي الذي تطرق إلى موضوع "الفوتوغرافيا.. الابتكار والفن"، فيما قدمت المصورة الضوئية الفنانة بدور بنت عبدالله الريامية عضوة الجمعية ورقة عمل حول (فن الكولاج).

وقال أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي إن إقامة الحلقة للمصورات الضوئيات العضوات بالجمعية تأتي في إطار دعم مسابقة التصوير الضوئي للمصورات العمانيات بالجمعية والتي ستكون مصاحبة للمعرض السنوي العاشر للمصورات العُمانيات الذي سيقام خلال شهر أكتوبر المقبل مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية لهذا العام.

وهدفت حلقة العمل التي أقيمت بمقر الجمعية بولاية السيب إلى تعزيز مفهوم إخراج الصور الضوئية بفن "الكولاج" إلى جانب تطوير مهارات وقدرات العضوات بالجمعية في مجال التصوير الضوئي.

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