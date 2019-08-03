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"عمان العربي" ينظم ملتقى "حياكم" لتعزيز التواصل مع أهالي صور

السبت 03 أغسطس 2019 08:51 م بتوقيت مسقط

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صور - الرؤية

نظّم بنك عُمان العربي ملتقى "حياكم" في سيتي سنتر صور، وتضمن أنشطة وألعاباً مرحة وممتعة استمتع بها الأطفال والكبار معًا. ودعا بنك عُمان العربي عددا من الحرفيين ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الولاية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم للزوار.

وقال هلال السيابي، رئيس الاتصالات المؤسسية في بنك عمان العربي: نتطلع دائماً إلى التواصل عن قرب مع عملائنا والمجتمع المحلي، ولهذا تشكل مثل هذه التجمعات واللقاءات غير الرسمية فرصةً لتحقيق ذلك، حيث تسمح لموظفي البنك بالتفاعل مع الحاضرين والإجابة عن استفساراتهم. إضافة إلى ذلك فهي تُمثل مساحة للالتقاء بالأصدقاء والأسر ورواد الأعمال.

وتُمثل فعالية حياكم صور ثاني ملتقى ضمن 4 ملتقيات ينظمها البنك للإجابة عن استفسارات العملاء وعرض المنتجات والخدمات التي يقدمها للحضور، ومنها حساب حصاد للتوفير وتقنيات الحماية القائمة على القياسات الحيوية والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. وسيتبع الملتقى لقاءات أخرى تقام في كل من ولايتي صلالة وصحار تباعًا. ووجّه بنك عُمان العربي دعوة إلى عدد من الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الولاية ليكونوا جزءًا من هذه الفعالية المميزة.

وأضاف هلال السيابي: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، وكوننا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، يجب علينا بذل كل الجهود لنسهم في نجاح مثل هذه المؤسسات. وتشكل مثل هذه الفعاليات المساحة المثالية للتسويق لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يستطيعون من خلالها التواصل مع العملاء المحتملين ويسوقون لأعمالهم ليتعرف عليها أكبر عدد من الأشخاص.

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