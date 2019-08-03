تطبيق التصديق الإلكتروني في البريمي

البريمي - العمانية

بدأت إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي تطبيق مبادرة تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني "تم" لشريحة الهاتف النقال كإحدى المبادرات المطروحة ضمن "مشروع تحسين إدارة وضبط جودة الإجراءات والأداء" المطبق في إطار برنامج مسرعات الأداء الحكومي.

وقال خديم بن سعيد الريسي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي إن الوزارة تسعى من خلال خدمة التصديق الإلكتروني "تم" إلى تحسين جودة الخدمة عبر زيادة عدد المستفيدين من الخدمة الذاتية في نظام "استثمر بسهولة" بتمكينهم من تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية وتوقيع المستندات باستخدام شريحة الهاتف النقال كبديل لقارئ البطاقة الشخصية غير المتوفر في الأسواق إضافة إلى إمكانية استخدام الخدمات عبر الأجهزة اللوحية.

وأوضح الريسي أن الخدمة تتوفر في مكتب الخدمة الذاتية بقاعة "استثمر بسهولة" في الإدارة من خلال مشرفين يقومون بتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، حيث يتطلب من المستفيد اتباع عدد من الخطوات لتفعيل الشريحة التي تتمثل في استخراج شريحة الهاتف الداعمة للتصديق الإلكتروني من مزود خدمة الاتصالات والتوجه إلى الإدارة لتفعيل الشريحة. وأشار خديم الريسي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تشجع المستفيدين من خدمات نظام "استثمر بسهولة" كإنشاء السجلات التجارية وتحديث بياناتها وترخيص الأنشطة الاقتصادية لاستخدام الخدمة الذاتية عبر البوابة الإلكترونية.