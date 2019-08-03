"تقنية المعلومات" تكرم "صائدي الثغرات الأمنية"

مسقط - ياسر الشبيبي

احتفلتْ هيئة تقنية المعلومات، أمس، بختام النسخة الثالثة من مسابقة "صائدي الثغرات"، والتي نظَّمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، برعاية من شركة "إرنست و ينج"، بالتعاون مع شركة سايلنسيك (Silensec)، وتم تكريم الفائزين في المسابقة ليمثلوا السلطنة في المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني، الذي ينظمه المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني نهاية أكتوبر.

وقالت المهندسة عزيزة بنت سلطان الراشدية مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع للهيئة: نحن بحاجة لقدرات موازية ومتفوقة على قدرات المخترقين؛ ومن هذا المنطلق فإنَّ المركز الوطني للسلامة المعلوماتية يسعى لتمكين الشباب واكتشاف مواهبهم وصقلها من خلال برامج تدريبية متنوعة وتنظيم مثل هذه المسابقات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وركَّزنا فيها هذا العام على محاور القرصنة الأخلاقية، وحماية نظم البنى الاساسية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، وتحليل الأدلة الرقمية.

وتستهدفُ المسابقة أصحابَ المهارات في اكتشاف الثغرات الأمنية المعلوماتية، وإيجاد أفضل الحلول لسدها ومعالجتها، وتطوير المهارات والمواهب الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وشارك في المرحلة النهائية للمسابقة 22 مشاركا تأهلوا من بين 190 مسجلا.