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214 ألف زائر لـ"صلالة السياحي" بنهاية "الخامس"

السبت 03 أغسطس 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

214 ألف زائر لـ"صلالة السياحي" بنهاية "الخامس"

مسقط - الرؤية

بلغ عدد زوار موسم صلالة السياحي، بنهاية أسبوعه الخامس (بين 21 يونيو و25 يوليو)، نحو 214 ألفا و366 زائرا، مقارنة بـ300 ألف و808 زوار خلال الفترة نفسها من العام 2018. كما بلغ العدد خلال الأسبوع الخامس فقط 109 آلاف و239 زائرا، وفق آخر الإحصائيات الخاصة بمشروع حصر زوار موسم صلالة السياحي 2019م، الذي يُنفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكشفتْ الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 83% من زوار موسم صلالة السياحي بنهاية أسبوعه الخامس جاؤوا عبر المنفذ البري بعدد 90 ألفا و625 زائرا. وقدم إلى محافظة ظفار عبر المنفذ الجوي بنهاية الأسبوع الخامس من الموسم الحالي 18 ألفا و614 زائرا.

ومقارنة بالأسبوع الرابع من الموسم الحالي، ارتفع عدد الزوار القادمين عبر المنفذ الجوي بنسبة 40.5%؛ حيث ارتفع عدد القادمين عبر الرحلات الداخلية من 8 آلاف و421 زائرا في الأسبوع الرابع إلى 13 ألفا و242 زائرا في الأسبوع الخامس، كما ارتفع عدد القادمين عبر الرحلات الدولية من 4 آلاف و826 زائرا في الأسبوع الرابع إلى 5 آلاف و372 زائرا في الأسبوع الخامس.

واستحوذَ الخليجيون -بمن فيهم العمانيون- على 86.5% من إجمالي زوار موسم صلالة السياحي حتى الأسبوع الخامس؛ حيث بلغ عددهم 185 ألفا و442 زائرا، تلاهم الزوار من الجنسيات الآسيوية الذين بلغ عددهم 14 ألفا و666 زائرا. وبلغ عدد الزوار من الدول العربية الأخرى 11 ألفا و268 زائرا، فيما بلغ عدد الزوار من الدول الأوروبية ألفا و862 زائرا. ومن الدول الأخرى، بلغ عدد الزوار ألفا و128 زائرا. وبينت الإحصاءات أن 85.4% من زوار موسم صلالة السياحي خلال الأسبوع الخامس هم من المقيمين في السلطنة؛ حيث بلغ عددهم 93 ألفا و314 زائرا مقابل 15 ألفا و925 زائرا من غير المقيمين.

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