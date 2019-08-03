صحف عالمية: اتفاقية "إيني" و"بي.بي" تؤكد جاذبية السلطنة للاستثمارات النفطية

لندن - العمانية

أشادتْ تقارير عربية وعالمية بالاتفاق الذي وقَّعته وزارة النفط والغاز للتنقيب عن الغاز مع شركة إيني الإيطالية وبي.بي-عُمان لمربع 77. واعتبرتْ مجلة الأخبار العربية أنَّ الاتفاقية تبشر بتدفق استثمارات النفط على السوق العماني الواعد؛ مما سيُؤدي لاكتشاف حقول نفطية جديدة.

وقالتْ المجلة -تحت عنوان "عمالقة الطاقة"- إن الاتفاقية تؤكد أن السوق العماني جاذب للاستثمارات في مجال الاكتشافات النفطية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعزِّز مكانة الشركات الموقعة على الاتفاقية ودورها كلاعب مهم في مجال النفط والغاز بالسلطنة.

وتوقَّعت شبكة أخبار النفط والغاز البريطانية اكتشاف مزيد من الغاز في شمال شرق السلطنة، خاصة في المنطقة التي يُقدر أن يحتوي حقل مبروك العملاق فيها على أكثر من 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز و112 مليون برميل من المكثفات قابلة للاستخراج. وقالت الشبكة -في تقرير مطول- إنَّ السلطنة التى تنتج حاليًا أكثر من 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًّا، تقوم بتكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز والعمل على تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لاستثمار الغاز من حقل مبروك الذي تم اكتشافه في عام 2018.

وأضافتْ الشبكة أنَّ السلطنة ستكون ثاني دولة في الخليج بعد قطر تطور مشروعا لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي من المتوقع أن تبلغ طاقته بين 40 و50 برميل يوميًا، والذي من المتوقع إنشاؤه في مدينة الدقم الصناعية الصاعدة، كما ستطور شركة توتال مرفق تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار. كما تطور السلطنة حقل غزير العملاق للغاز بمساعدة شركة بريتيش بتروليوم، والتي من المتوقع أن تزيد الإنتاج من مليار قدم مكعب في اليوم إلى 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2021. وأضافت الشبكة أن السلطنة تخطط لزيادة طاقتها التكريرية، التي تبلغ حاليًا حوالي 330 الف برميل يوميًّا. وهي تبني في الدقم مصفاة تبلغ تكلفتها 240 ألف برميل يوميا.