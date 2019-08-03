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97% زيادة في شهادات الإفراج للسلع والمنتجات

السبت 03 أغسطس 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

97% زيادة في شهادات الإفراج للسلع والمنتجات

مسقط – الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد شهادات الإفراج الصادرة لأهم السلع والمنتجات في قطاعات المنتجات الميكانيكية والمعدنية والمنتجات الكهربائية والمنتجات الكيميائية ومنتجات مواد البناء والمنتجات الغذائية والزراعية، المسجلة في كل من مسقط وصحار وظفار، خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت (19194) شهادة إفراج، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت (9740) شهادة إفراج مرتفعة بنسبة 97.06 في المائة.

وأشارت دائرة الإحصاء بالوزارة إلى أنّ عدد شهادات الإفراج لسيارات الركاب/ إطارات سيارات الركاب التي تمّ تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي بلغت (1953) شهادة مقارنة بـ (1001) شهادة إفراج تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي مرتفعة بنسبة (95.1%). وارتفع عدد شهادات الإفراج الصادرة لبطاريات الرصاص الحمضية للسيارات إلى (410) شهادات في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ (144) شهادة في الربع الأول من عام، كما ارتفع عدد شهادات الإفراج الصادرة لمستحضرات التجميل بنسبة (43.1%) في نهاية الربع الأول من عام 2019م مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة للأسمنت البورتلاندي وحديد التسليح (12549) شهادة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2018م بـ (5489) شهادة إفراج وذلك لبدء العمل بالقرار الوزاري الملزم لمواصفة حديد التسليح في الربع الأخير من 2017م مما أدى إلى زيادة عدد شحنات حديد التسليح.

 

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