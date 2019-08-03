اختتام فعاليات معسكر شباب الأندية بولاية صور

صور - حمد بن صالح العلوي

اختتمت وزارة الشؤون الرياضية فعاليات معسكر شباب الأندية 2019 والذي نظمته بالمجمع الرياضي بولاية صور على مدى أسبوع بمشاركة 90 فردا من مختلف الأندية والمراكز الرياضية بالسلطنة.

ورعى حفل الختام سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وبحضور الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية المشرف العام على المعسكر، وسعيد بن عبدالله النبهاني رئيس اللجنة المشرفة على برنامج معسكرات الأندية ومديري وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة بجانب خالد بن علي الجابري مدير المعسكر وأعضاء لجنة المعسكر والمشاركين.

وبدأت فعاليات حفل الاختتام بافتتاح المعرض المصاحب، والذي ضم إنتاجات وأعمال شباب المعسكر أثناء حلقات العمل التدريبية.

وقال الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية والمشرف العام على المعسكر إنّ المعسكر جاء ضمن حزمة الأنشطة والبرامج الصيفية والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الرياضية في إطار منظومة متكاملة من البرامج المنوعة التي تشترك معا في الأهداف وتختلف في الأنشطة، حيث تميز معسكر شباب الأندية بأنشطته النوعية التي أتاحت للشباب فرصا للحوار والتفاعل والعطاء.

مضيفا أنّ تجربة معسكر شباب الأندية بمحافظة جنوب الشرقية كانت ثرية وناجحة نظرا لما تضمنته من برامج وأنشطة متنوعة أسهمت في إكساب الشباب مهارات القيادة والحوار الهادف البناء، إلى جانب تنمية قدراتهم وصقلها ورعايتها لتكون أكثر إبداعا ونجاحا، كما أسهم المعسكر في تحقيق التواصل وكسب الصداقات بين شباب الأندية من مختلف محافظات السلطنة ليجسد المعسكر بذلك كل معاني الإخاء والتعاضد والوئام بين أبناء هذا الوطن الغالي.

بعدها ألقى المشارك يوسف بن أحمد الشحي كلمة نيابة عن زملائه المشاركين ثمّن من خلالها الجهود التي بذلت من قبل المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية على تنظيم مثل هذه الملتقيات الشبابية بهدف استثمار أوقات فراغ الشباب خلال الإجازة الصيفية مؤكدا أنّ أيام معسكر شباب الأندية بمحافظة جنوب الشرقية كانت حافلة بالبرامج والأنشطة والفعاليات التي تفاعلنا معها بشكل إيجابي، فكان المعسكر البيئة الخصبة التي وفرت لنا المزيد من المعارف أو الخبرات والمهارات في شتى العلوم والمجالات.

وقدم المشارك محمد بن سعيد الخياري من مجموعة الإبداع قصيدة شعرية، وتابع الحضور عرضا مرئيا لحصاد فعاليات وبرامج وأنشطة معسكر شباب الأندية بمحافظة جنوب الشرقية ثم قام سعادة المهندس راعي الختام بتكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في فعاليات المعسكر واللجنة المنظمة وتوزيع الشهادات على المشاركين، كما تم تكريم الفائزين الخمسة بقلادات المعسكر من المشاركين؛ حيث حقق المشارك عبدالمجيد بن عبدالله المعمري من مجموعة الإبداع المركز الأول وجاء المشارك يوسف بن أحمد بن يوسف الشحي من مجموعة التعاون في المركز الثاني، بينما حلّ المشارك محمد بن حمد بن سيف العمري من مجموعة الإخاء في المركز الثالث، وجاء المشارك طلال بن طالب بن ناصر اليحيائي من مجموعة التعاون في المركز الرابع، وحصل المشارك ياسر بن حديد بن سريد المطاعني من مجموعة الإخاء على المركز الخامس، ونال المشارك ماجد بن محمد بن علي المقبالي من مجموعة الإبداع القلادة التشجيعية. كما حققت مجموعة التعاون المركز الأول بالمسابقة الإعلامية في التواصل الاجتماعي.

وفي الختام قدّم الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية المشرف العام على معسكر شباب الأندية بمحافظة جنوب الشرقية هدية تذكارية لراعي الاحتفال.

يذكر أنّ المعسكر شهد فعاليات وبرامج تنوعت ما بين الثقافية والفنية والرياضية كالمحاضرات وحلقات العمل في العديد من المجالات والأمسيات والمسابقات الرياضية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمعالم التاريخية والأثرية والسياحية والعمل التطوعي وبرامج في المناظرة والقيادة والمغامرة وبرنامج ملهمون ومحاضرة حول الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني قدمها وكيل ادعاء عام أول أكرم بن سالم المحروقي عضو ادعاء عام بصور تناولت محاورها التعريف بالجريمة الإلكترونية والمصالح المحمية في الجريمة الإلكترونية ونظرة عامة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني.

كما شهدت قرية التنمية عدة أركان حوارية علمية وثقافية وفنية ورياضية ومهنية تلقى فيها الشباب تدريبات تفاعلية مكثفة وفرصا للحوار والمناقشات وإبداء الرأي حيث تضمّنت قرية التنمية عدة أقسام ضمت حلقات عمل تدريبية في التمديدات الكهربائية وتصوير الأفلام بالهاتف والتصميم والديكور والمكياج السينمائي والفخار وفن الجرافيت. إلى جانب معرض للمؤسسات والجهات الحكومية كالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بجنوب الشرقية، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وبلدية صور، والهيئة العامة للصناعات الحرفية بجنوب الشرقية، وإدارة السياحة بجنوب الشرقية وبنك الدم.