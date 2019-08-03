السبت, 03 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

محافظ ظفار يتوج الفرق الفائزة في ختام "هاكاثون صلالة 2019"

السبت 03 أغسطس 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

محافظ ظفار يتوج الفرق الفائزة في ختام "هاكاثون صلالة 2019"

صلالة - الرؤية

 

توج معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، الفرق الفائزة في هاكاثون المدن الذكية بصلالة، في ختام فعاليات هاكاثون صلالة الذي استمر لثلاثة أيام، في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمشاركين والمهتمين.

 

وفاز فريق ... بالمركز الأول عن ... ، وحقق فريق ... المركز الثاني عن .... ، وجاء فريق .... في المركز الثالث عن .... .

 

وقال الدكتور علي بن سهيل تبوك، الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات في كلمته خلال حفل الختام إن هاكاثون صلالة يسهم في تجميع المبتكرين ومطوري الأنظمة والبرمجيات للتفكير في حلول ذكية لأهم تحديات محافظة ظفار، وولاية صلالة تحديدا، بالتزامن مع موسم الخريف ومهرجان صلالة السياحي، بمشاركة 20 فريقا من مختلف محافظات السلطنة بوجود موجهين وخبراء مختصين في الابتكار والتقنية الحديثة للإشراف على أعمال الفرق المشاركة.

وحول تقديم الورش المتخصصة التدريبية للمشاركين، أشار الدكتور تبوك إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء لتقديم ورش متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال والتفكير التصميمي للوقوف على أهم احتياجات الفرق في مراحل الفعالية الثلاثة آنفة الذكر. وكانت هناك ورش إجبارية إلى جميع الفرق وأخرى اختيارية تم تقديمها في أوقات مختلفة لإثراء المعرفة المتخصصة لدى المشاركين والخروج بأفضل الحلول.

 وهدفت منصة المدن الذكية من وراء تنظيم الهاكاثون بالتعاون مع مركز الشرق الوسط للدراسات والاستشارات، ومجموعة مطوري جوجل إلى إتاحة الفرصة للطلاب والمبتكرين لتقديم حلول للتحديات التي تواجه المدن الذكية، وتأكيد أهمية الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة تحديات المدن الذكية، وخلق الوعي حول التحديات والفرص لتحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، وتأكيد أهمية دور منصة المدينة الذكية كرائد لأنشطة المدن الذكية في السلطنة، وتوفير بيئة تنافسية بين المبتكرين والمبرمجين في السلطنة.

وتعد منصة المدن الذكية أحد مشاريع البرنامج البحثي الاستراتيجي للمدن الذكية التي ينفذها مجلس البحث العلمي بالشراكة مع بلدية مسقط، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تقنية المعلومات، والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، ومجموعة نماء، وشركة عمران.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أغسطس 2016

محافظ ظفار يرعى ختام مهرجان خريف صلالة للمزاينة والمحالبة.. اليوم

المزيد

24 أغسطس 2015

محافظ ظفار يكرم الفائزين والمجيدين في ختام مسابقة مهرجان صلالة السياحي لحفظ القرآن

المزيد

17 أبريل 2015

تكريم الفرق الفائزة في ختام ملتقى الأمن المعلوماتي بجامعة السلطان قابوس

المزيد

01 سبتمبر 2016

بالصور..حفل تكريم والإعلان عن الولايات الفائزة بمسابقة الولايات التنافسية في ختام فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2016

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مشاركون: برنامج "100 مبتكر عماني" ينمي القدرات التقنية ويضع أقدام المبتكرين على أول طريق الاختراع

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"البلديات" تستعد لعيد الأضحى المبارك بتهيئة المسالخ ومضاعفة جهود الرقابة والتفتيش

المحليات - أخبار

السعدي: رؤية هلال ذي الحجة كانت صعبة فلكيا

المحليات - أخبار

"شباب عمان الثانية" تتوج بجائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة 2019

المحليات - أخبار

السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة .. والعيد 11 أغسطس

دولي - أخبار

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة الأسترالية تتمكن من العثور على الطالبة العمانية المفقودة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة