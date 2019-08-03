محافظ ظفار يتوج الفرق الفائزة في ختام "هاكاثون صلالة 2019"

صلالة - الرؤية

توج معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، الفرق الفائزة في هاكاثون المدن الذكية بصلالة، في ختام فعاليات هاكاثون صلالة الذي استمر لثلاثة أيام، في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمشاركين والمهتمين.

وفاز فريق ... بالمركز الأول عن ... ، وحقق فريق ... المركز الثاني عن .... ، وجاء فريق .... في المركز الثالث عن .... .

وقال الدكتور علي بن سهيل تبوك، الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات في كلمته خلال حفل الختام إن هاكاثون صلالة يسهم في تجميع المبتكرين ومطوري الأنظمة والبرمجيات للتفكير في حلول ذكية لأهم تحديات محافظة ظفار، وولاية صلالة تحديدا، بالتزامن مع موسم الخريف ومهرجان صلالة السياحي، بمشاركة 20 فريقا من مختلف محافظات السلطنة بوجود موجهين وخبراء مختصين في الابتكار والتقنية الحديثة للإشراف على أعمال الفرق المشاركة.

وحول تقديم الورش المتخصصة التدريبية للمشاركين، أشار الدكتور تبوك إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء لتقديم ورش متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال والتفكير التصميمي للوقوف على أهم احتياجات الفرق في مراحل الفعالية الثلاثة آنفة الذكر. وكانت هناك ورش إجبارية إلى جميع الفرق وأخرى اختيارية تم تقديمها في أوقات مختلفة لإثراء المعرفة المتخصصة لدى المشاركين والخروج بأفضل الحلول.

وهدفت منصة المدن الذكية من وراء تنظيم الهاكاثون بالتعاون مع مركز الشرق الوسط للدراسات والاستشارات، ومجموعة مطوري جوجل إلى إتاحة الفرصة للطلاب والمبتكرين لتقديم حلول للتحديات التي تواجه المدن الذكية، وتأكيد أهمية الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة تحديات المدن الذكية، وخلق الوعي حول التحديات والفرص لتحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، وتأكيد أهمية دور منصة المدينة الذكية كرائد لأنشطة المدن الذكية في السلطنة، وتوفير بيئة تنافسية بين المبتكرين والمبرمجين في السلطنة.

وتعد منصة المدن الذكية أحد مشاريع البرنامج البحثي الاستراتيجي للمدن الذكية التي ينفذها مجلس البحث العلمي بالشراكة مع بلدية مسقط، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تقنية المعلومات، والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، ومجموعة نماء، وشركة عمران.