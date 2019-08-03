"البلديات" تستعد لعيد الأضحى المبارك بتهيئة المسالخ ومضاعفة جهود الرقابة والتفتيش

مسقط - الرؤية

أكدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المُبارك؛ حيث أعلنت تعزيز جهود المتابعة المستمرة والرقابة على المنتجات الغذائية، والتأكد من تقيد المنشآت بمختلف أنواعها بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها، إلى جانب مواصلة الجهود في تنفيذ أعمال التطوير للمسالخ وإنشاء مسالخ جديدة وفق الخطط التي تنتهجها في بناء المسالخ بجميع ولايات المحافظات الواقعة تحت نطاق إشرافها.

وأنجزت الوزارة مسلخ بلدية ينقل بمُحافظة الظاهرة، وجارٍ العمل على إنشاء مسالخ أخرى في كُلٍ من ولايات دماء والطائيين وهيماء ونخل وعبري، إلى جانب العمل على تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزائرين خلال فترة العيد وتنظيم العديد من الأنشطة التوعوية والفعاليات المتنوعة.

وبينت الوزارة استعدادها لعيد الأضحى المبارك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها الوقوف على جاهزية المسالخ بمختلف ولايات السلطنة الواقعة ضمن نطاق إشرافها ومتابعة أدائها بشكل مستمر وسير العمل فيها حيث تم مؤخرا تزويدها بكاميرات للمراقبة موزعة في مواقع مختلفة أهمها موقع صالة الذبح وموقع استقبال المواشي وموقع منفذ تسليم اللحوم وذلك لمتابعة أداء الشركات المشغلة لهذه المسالخ بشكل مستمر وضمان التزامهم بالجوانب الصحية الواجب اتباعها ورصد أية ملاحظات لمُعالجتها بشكل أسرع وأسهل، وتساهم المسالخ في توفير لحوم سليمة من خلال الكشف البيطري على المذبوحات بما يضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تضمن المسالخ الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتحمي البيئة ومصادر المياه من التلوث بمخلفات الذبح، إضافة إلى الحد من ظاهرة الذبح في الأماكن العامة وغير المخصصة. وعقدت الوزارة في وقت سابق اجتماعاً مع المختصين بالمديريات العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظات والبلديات التابعة لها ومسؤولي الشركات المستأجرة للمسالخ بمختلف المحافظات للوقوف على الاستعدادات ووضع الخطط المناسبة لتنظيم سير العمل بالمسالخ، وتعزيزها بالأعداد الإضافية من القصابين، نظرًا لما تشهده هذه المسالخ من زيادة كبيرة في عدد المذبوحات خلال أيام العيد بما يسهم في سرعة إنجاز العمل والتخلص الآمن والسريع من مخلفات الذبح حفاظاً على الصحة العامة، هذا إلى جانب قيام المختصين البيطريين بالوزارة بدورهم في الكشف على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من نظافة المسالخ والإشراف على اتباع الممارسات الصحية من قبل العاملين فيها، وكذلك تكثيف زيارات المتابعة والتفتيش على حظائر بيع الحيوانات للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتقوم الوزارة كذلك بمواصلة جهودها في الرقابة والمتابعة لمختلف المنشآت الغذائية لضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل صحي وسليم، وتشتمل عمليات الرقابة على التأكد من صلاحية المواد الغذائية المستوردة عبر المنافذ الحدودية والتي يتم عرضها في الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة عمليات تصنيعها وتداولها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال سحب عينات دورية للكشف عليها في المختبرات التابعة للوزارة، إلى جانب توعية المستهلكين بضرورة التأكد من صلاحية تلك المواد قبل شرائها للوقاية من حالات التسمم الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.

وتحرص الوزارة على تهيئة الحدائق والمتنزهات باعتبارها متنفسًا طبيعيًا ومكانًا مناسبًا للترفيه والاستمتاع وكذلك لاستقطابها أعدادًا كبيرة من الزوار خلال فترة الأعياد والمناسبات، حيث تعمل الوزارة بشكل دائم على تطوير الحدائق والمتنزهات. واستعداداً لعيد الأضحى المبارك فقد تم إعداد برامج وأنشطة توعوية متنوعة يتم بثها عبر الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكة المعلومات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الذبح في المسالخ والمحافظة على النظافة العامة.