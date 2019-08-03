السعدي: رؤية هلال ذي الحجة كانت صعبة فلكيا

مسقط - الرؤية

قال الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، إن اقتران هلال شهر ذي الحجة للعام 1440هـ بالشمس، تم عند الساعة السابعة والدقيقة 12 و53 ثانية، صباح الخميس الماضي، وأن الهلال شوهِد من قِبل بعض الدول العربية والإسلامية، حيث مكثَ الهلال 27 دقيقة و36 ثانية بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط)، بارتفاع حوالي 6 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة.

وحول حركة القمر لشهر أغسطس، قال السعدي: يبتعد القمر في بداية شهر أغسطس عن الشمس بمسافة زاوية قدرها حوالي 258.56 درجة ويزداد بعده عن الشمس يومياً بـ12.2 درجة؛ أي أن شروق القمر يتأخر يومياً حوالي 52 دقيقة عن اليوم السابق، وأنَّ القمر بلغ أقرب نقطة له بالمدار حول الأرض أمس الأول الجمعة، عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا، حيث وصلت المسافة بين الأرض والقمر إلى حوالي 359398 كيلومتراً، وهي ظاهرة ستحدث أيضا يوم الجمعة 30 الشهر الجاري، عند الثامنة مساء؛ حيث ستصل المسافة بين الأرض والقمر إلى حوالي 357176 كيلومتراً، وعندها سيكون المد أعلى ما يمكن، بينما يكون القمر في أبعد نقطة له بالمدار حول الأرض يوم 17 أغسطس، عند الساعة الثالثة عصرًا؛ حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر إلى 406244 كيلومتراً، عندها يكون الجزر أكبر ما يمكن.

وبحسب السعدي، فإنَّ سماء السلطنة ستشهد خلال الشهر الجاري عدة ظواهر فلكية؛ منها: اقتراب القمر من نجم السماك الأعزل -ألمع نجم في برج العذراء- مساء غدٍ وبعد غد؛ حيث يشاهد الجرمان قريبين من بعضهما وعلى ارتفاع حوالي 15 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب، كما يقترب القمر من نجم قلب العقرب، مساء الخميس المقبل؛ حيث يُشاهد الجرمان قريبين من بعضهما وعلى ارتفاع حوالي 75 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة بعد صلاة المغرب. فيما يقترب القمر من كوكب المشترى مساء الجمعة المقبل حيث يُشاهد الجرمان قريبين جدًا من بعض في كبد السماء وذلك بعد صلاة المغرب.

كما يُمكن مشاهدة كوكب عطارد خلال شهر أغسطس فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة قبل شروق الشمس بفترة قصيرة، بينما لا يمكن مشاهدة كوكب الزهرة خلال شهر أغسطس بسبب قربه من قرص الشمس، علمًا بأن الكوكب يتحول من كوكب صباحي لكوكب مسائي في منتصف شهر أغسطس، أما كوكب المريخ فيمكن مشاهدته خلال الأسبوع الأول فقط من الشهر الجاري فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة ولفترة قصيرة وذلك بعد غروب الشمس، وكذلك يُمكن مشاهدة كوكب المشترى خلال شهر أغسطس على ارتفاع 60 درجة فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب، وتقل فترة رصده مع مرور الأيام بسبب تقدم شروقه.