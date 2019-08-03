"شباب عمان الثانية" تتوج بجائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة 2019

آرهوس (الدنمارك) - الرائد الركن/ خالد بن سعيد السعيدي

تصوير: الرقيب أول/ وليد بن راشد المجرفي

توِّجت سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان الثانية"، بجائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة للعام 2019، ضمن مُشاركتها في مهرجان "ختام سباقات السفن الشراعية الطويلة"، والذي انطلقَ في الأول من أغسطس بمدينة "أرهوس" بمملكة الدنمارك، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذين توافدوا لمشاهدة السفن والمهرجان والفعاليات المصاحبة له. وتُعد الجائزة أرفع الجوائز التي تُمنح من الهرجان للسفينة التي تستطيع تحقيق أواصر المحبة والصداقة والتواصل الحضاري بين طواقم السفن المشاركة.

وكان المهرجان الدولي لختام سباقات السفن الشراعية الطويلة قد افتُتح بمشاركة سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان الثانية"، مع حوالي خمسين سفينة شراعية من 19 دولة، استطاعت إكمال سباقات السفن الشراعية الطويلة من مختلف الأحجام؛ تحت رعاية جاكوب بنسكاود عمدة المدينة، ويعد المهرجان آخر محطة للسفينة ضمن مشاركاتها خلال رحلتها الدولية إلى القارة الأوروبية "صواري المجد والسلام"، وقد قطعت السفينة منذ أن انطلقت رحلتها من السلطنة يوم 15 أبريل 2019م وحتى وصولها ميناء أرهوس بمملكة الدنمارك حوالي 8 آلاف ميل بحري، ومن المقرر أن تصل مسقط في السابع من أكتوبر المقبل.

ويعدُّ فوز "شباب عمان الثانية" بهذه الجائزة إنجازا كبيرا؛ حيث تعد الجائزة أرفع جائزة في سباقات السفن الشراعية الطويلة لهذا العام، بعد منافسة كبيرة بين السفن المشاركة في السباقات الشراعية، حيث استطاعت بفضل خبرة طاقمها في مجال الإبحار الشراعي وتفوقهم في إظهار القيم العمانية الأصيلة ومعاني الصداقة والتفاهم بين جميع طواقم السفن المشاركة من خلال التصويت العام بين طواقم جميع السفن المشاركة في سباقات السفن الشراعية الطويلة.

كما قام رئيس اللجنة المنظمة لختام سباقات السفن الشراعية الطويلة، بالتسليم الرسمي للعلم الخاص بجائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة 2019؛ حيث ستقوم السفينة شباب عمان الثانية برفع العلم على صواريها الشامخة لتمييزها كسفينة فائزة بأرفع جائزة خلال هذا المحفل البحري من بين جميع السفن المشاركة فيه، كما ستتشرف السفينة برفع هذا العلم في جميع المحافل البحرية القادمة التي ستشارك فيها.

وقال جاكوب بنسكاود عمدة مدينة أرهوس الدنماركية: سعداء بمشاركة سفينة شباب عمان الثانية هنا ضمن سفن جاءت من 19 دولة من مختلف دول العالم، وبلا شك فإنَّ مشاركة السفينة العمانية لها طابع خاص مختلف؛ حيث لها ثقافتها المميزة، فهي السفينة العربية الوحيدة الموجودة هنا، ولهذه المهرجانات البحرية دور كبير في التعارف بين الشعوب وتبادل المعلومات والأفكار حول الثقافات المختلفة التي جاءوا بها.

كما عبر إينار كوريون رئيس اللجنة المنظمة لختام سباقات السفن الشراعية 2019، عن سعادة اللجنة المنظمة بمشاركة السفينة؛ حيث كانت السفينة السابقة تشارك باستمرار، والآن تكمل السفينة شباب عمان الثانية الجميلة جدا هذه المسيرة النبيلة والتي يتميز طاقمها بالأخلاق الرفيعة وحب التعارف والتواصل كنموذج رائع يجسد أهداف هذه المهرجانات البحرية في مد جسور التواصل والصداقة بين الشعوب.

وقال العميد الركن بحري علي بن عبدالله البلوشي مدير عام الإدارة والمالية بالبحرية السلطانية العمانية: نفخر بهذا الإنجاز الذي حققته السفينة، والتي سُيِّرت بناء على الأوامر السامية لمولانا جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- لمد جسور المحبة والصداقة والسلام مع مختلف شعوب دول العالم، ولا شك أن فوز السفينة بهذه الجائزة يُعد إحدى ثمار رحلة صواري المجد والسلام.

ولفت العقيد الركن بحري علي بن محمد الحوسني قائد سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان الثانية"، إلى أنَّ هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق دون تكاتف وتعاون طاقم السفينة وحرصهم الدائم على الظهور بالمظهر المشرف، وقد جاء نيل السفينة هذه الجائزة الرفيعة بعد فوزها بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية، وفوزها بالمركز الأول في سباقات السفن الشراعية من مدينة إسخيفين بمملكة هولندا إلى مملكة الدنمارك، واليوم تفوز السفينة بجائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة للعام 2019م.