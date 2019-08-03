السلطنة تتوج بلقب تصفيات غرب آسيا للطائرة الشاطئية في لبنان

مسقط - الرؤية

توجت منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية فريق (أ) المكون من مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي وفريق (ب) المكون من هيثم الشريقي وأحمد الحوسني بلقب تصفيات غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية والتي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تمكن الفريقان (أ) و(ب) من الفوز في المباراة الختامية على منتخبي لبنان (أ) و(ب).

وفاز في المباراة الأولى ثنائي منتخبنا الوطني (أ) مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي على ثنائي منتخب لبنان (أ) المكون من إلياس بن شديد وجو بنتيجة شوطين لشوط واحد ١٤/٢١ و٢١/١٦ و١٥/١١.

كما فاز في المباراة الثانية ثنائي منتخبنا الوطني (ب) المكون من هيثم الشريقي وأحمد الحوسني على ثنائي منتخب لبنان (ب) المكون من نادر وشفيق بنتيجة شوطين دون مقابل ٢١/٨ و٢١/١٥.

وبذلك يحقق منتخبنا الوطني لقب التصفيات ويصعد للمرحلة الأخيرة من تصفيات القارة الآسيوية قبل الوصول لنهائيات الألعاب الأولمبية الدولية طوكيو ٢٠٢٠.