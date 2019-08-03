بنك مسقط يدشن برنامجا لتعزيز الثقافة المالية بين أفراد المجتمع

مسقط – الرؤية

دشَّن بنك مسقط برنامج "ماليات"، كمنصة إلكترونية مجانية لتعزيز الثقافة المالية بين أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وذلك من خلال منح المشاركين المهارات الأساسية في إدارة مهاراتهم المالية واتخاذ قرارات حكيمة خاصةً للمشاركين من فئة الشباب والطلاب عند تخرجهم أو التحاقهم بوظائفهم كأفراد مستقلين ماليًا. وذلك تماشياً مع رؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وتم إعداد محتوى برنامج "ماليات" بطريقة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية لتحديد الأهداف المالية الشخصية والتخطيط لتحقيقها. ويغطي البرنامج 3 مجالات رئيسية هي الاقتصاد العماني والوعي المالي والتخطيط المالي الناجح ويمكن للجميع الاستفادة من البرنامج من خلال التسجيل عبر موقع برنامج "ماليات" على الإنترنت.

ويتعرف المشاركون بالبرنامج على مجموعة من المحاور والنقاط المُتعلقة بالثقافة المالية ومعرفة أفضل الممارسات المالية بالنسبة للفئات العمرية المختلفة للمشاركين مثل الوعي المالي لأصحاب الوظائف الجديدة (20-24 سنة) والوعي المالي للمهنيين أصحاب الخبرات الوظيفية المتوسطة (25-35 سنة) والوعي المالي للأسر الشابة (+ 35 سنة)، ويختتم البرنامج بتجربة تعليمية للاستفادة من أحد البرامج التعليمية حول أفضل الممارسات المالية.

وقال طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: سعداء بتدشين برنامج "ماليات" والذي يأتي كمبادرة جديدة ضمن مبادرات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور البنك في الاهتمام بالمواضيع والقضايا الأساسية التي تهم أفراد المُجتمع، ومن بينها المجالات المالية والاقتصادية التي تعد من أهم المجالات حالياً، مشيرا إلى أن بنك مسقط يهدف من تدشين البرنامج إلى نشر وتعزيز مفهوم الثقافة المالية حتى يتمكن المشاركون من امتلاك المهارات والمعرفة والثقة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة في جميع مجالات الحياة.

وقال المخمري إنَّ الثقافة المالية مهمة جداً في ظل التغيرات الاقتصادية، فهي عنصر مهم لبناء أساس قوي للنمو الاقتصادي في المستقبل ليس للمواطنين فقط بل لجميع المُقيمين في السلطنة، لذلك تم إعداد محتوى برنامج "ماليات" ليساهم في تعزيز هذا المجال الهام وزيادة الوعي فيما يتعلَّق بفهم المصطلحات المالية الأساسية ومواجهة مختلف متغيرات الحياة غير المتوقعة كالظروف الاقتصادية المتقلبة إضافة إلى تمكين أفراد المجتمع على وضع الخطط المالية المستقبلية وفهم مختلف المنتجات المالية، داعياً المخمري الجميع مواطنين ومقيمين للتسجيل والاستفادة من المعلومات التي يقدمها البرنامج في مجال الثقافة المالية.