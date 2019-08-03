"تاول" تقدم شاحنات "جاك" بحلول لإدارة النفايات

مسقط – الرؤية

قدم مركز تاول للسيارات شاحنات جاك التجارية برخصة القيادة الخفيفة في السلطنة قبل 11 سنة، ولأول مرة تأتي سلسلة شاحنات جاك مُزودة بمقابس نفايات مُجهزة. وتمتلك شاحنات جاك المرونة والسعة لاستيعاب خزانات المياه والمبردات/ المجمدات والآن مع مقابس النفايات المُجهزة. وتأتي مناسبة لتطبيقات الاسترداد والشحن والتحميل المفتوح، والتي تنسجم وفقاً لمتطلبات مُحددة.

واشترت شركة الرموز الوطنية فيوليا 3 شاحنات جاك بسعة 3.5 طن بكابينات مفردة مُزودة بتسهيلات مقابس النفايات وذلك لاستخدامها في جمع القمامة الصلبة في كلٍ من عبري والبريمي ومُحافظة الظاهرة.

وقال مُتحدث باسم شركة الرموز الوطنية فيوليا: نضمن توظيف أفضل المعايير لإدارة عمليات النفايات الصلبة في السلطنة". ويُضيف قائلاً:"لخدمة المجتمع بشكل أكبر، نُخطط لإضافة المزيد من شاحنات جاك المُجهزة بمقابس نفايات مُجهزة إلى أُسطولنا قريباً.

وتأتي شاحنات جاك بتشكيلات من التيتان بسعة 3.5 طن بكابينة مفردة وتيتان 3 أطنان بكابينة مُزدوجة وتُعتبر شريكك التجاري المثالي على الإطلاق. كما تتوفر شاحنة جاك ذات الكابينة المفردة 3.5 طن بمحرك ديزل كامينز ISF 3800cc توربو لضمان أداء قوي، بالإضافة إلى أقصى سعة للتحميل هي 3500 كجم في الكابينة المفردة و 3000 كجم في الكابينة المزدوجة، مما يجعل جاك وسيلة النقل الموثوقة لمساعدة أصحاب الأعمال في سلطنة عمان.

وفقًا لمركز تاول للسيارات –الموزع الحصري لشاحنات جاك في السلطنة - بالإضافة إلى كونها قوية ومتينة وذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، فإنَّ شاحنات جاك تلبي المعايير الدولية للسلامة والأداء المستقر على الطريق. وتوفر تيتان 3.5طن بكابينة مفردة و3 أطنان بكابينة مُزدوجة حلول نقل بأسعار معقولة لجميع أنواع احتياجات العمل.