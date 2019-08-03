"إنترنت لامحدود" من "عمانتل" لحجاج بيت الله

مسقط - الرؤية

أطلقت "عمانتل" باقة "جوازك للحج" لمشتركيها المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج هذا العام بمزايا فريدة تبقيهم على تواصل دائم من خلال بيانات لامحدودة و 100 دقيقة مجانية بتكلفة 12 ريالا.

وقال هيثم بن عبدالله الخروصي، نائب رئيس وحدة مشتركي التجزئة بعمانتل: يسعى المسافر للبقاء على تواصل مستمر مع أهله ومن يُحب، وعمانتل حرصت على تلبية متطلبات مشتركيها أينما تواجدوا بأفضل الحلول وبأسعار تنافسية. لذا تأتي باقة جوازك التي تمنح المسافرين المرونة في استخدام خدمات الاتصال دون الحاجة إلى تغيير الشريحة وبمزايا تجعلهم على تواصل دائما.

وأضاف الخروصي: في كل عام تقدم عمانتل لمشتركيها المتجهين إلى أداء مناسك الحج باقة مميزة سهلة الاستخدام وهي باقة "جوازك للحج" توفر لمشتركي باقتي وحياك استخداما للإنترنت غير محدود و 100 دقيقة مجانية يمكن استخدامها داخل المملكة العربية السعودية ولإجراء المكالمات إلى السلطنة وكذلك تستخدم لاستقبال المكالمات الواردة من أية وجهة في العالم دون تكاليف إضافية طالما الدقائق لم تنفذ. وتسري الباقة لمدة 14 يوما من تفعيلها ويستمر العرض حتى 4 سبتمبر.

وقال الخروصي إنَّ الاشتراك في باقة جوازك للحج في غاية السهولة ولا يتطلب سوى اختيار الباقة وتفعيلها إما عن طريق تطبيق عمانتل أو إرسال "ج" إلى الرقم 91199.