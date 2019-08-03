سلسلة محلات بعلامات تجارية جديدة في "مسقط جراند مول"

مسقط – الرؤية

شهد مسقط جراند مول، وجهة التسوق والترفيه الأكثر شعبية في العاصمة، افتتاح عدة محلات جديدة تمثل علامات تجارية محلية وعالمية معروفة والتي تدخل السوق العماني للمرة الأولى، بهدف منح زوار المول تجربة تسوق متكاملة وشاملة تجمع بين التسوق والترفيه. ويُعد محل توينكل توينكل محلا متخصصا بمنتجات الأطفال وخدماتهم. وتتضمن هذه المنتجات الملابس وإكسسوارات الشعر والألعاب والمنتجات الأساسية مثل زجاجات الحليب والملاءات. ويُعد جنيد جمشيد علامة تجارية باكستانية متخصصة في الملابس والتي تعرض تشكيلة واسعة من الملابس والإكسسوارات التقليدية للرجال والنساء والأطفال.

وتستخدم خامات مختلفة من الأقمشة مثل الحرير والشيفون والقطن وخامات أخرى، بما يتناسب مع طبيعة كل موسم. وتشمل العلامات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا علامة أبادانا المتخصصة بأثاث غرف نوم الأطفال وعربات الأطفال ذات التصاميم المميزة.

ويحرص مسقط جراند مول دوماً على استقطاب علامات تجارية مبتكرة في سبيل تعزيز تجربة الزوار والمتسوقين على الدوام. ولذلك فقد أُدخلت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة مثل فوشون باريس ومتحف الغموض الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ريفا وريفا كيدز والعلامة التركية ديفاكتو.

ويقع مسقط جراند مول ضمن مجمع تلال ونال سمعة طيبة كمشروع ذي مستوى عالمي ووجهة راقية لأسلوب الحياة العصرية والتسوق الحديث في مسقط، حتى أصبح الوجهة الأكثر شعبية في السلطنة، حيث أسلوب الحياة العصري الذي يقدم خيارات متعددة للتسوق والترفيه في السلطنة، ويضم المول سينما بخمس قاعات، ومجمعا سكنيا راقيا، ومساحات مكتبية، بالإضافة إلى إحدى أكبر صالات المطاعم في عُمان. ومع توسع مسقط جراند مول العام الماضي أصبح يُعد أحد أكبر المجمعات التجارية متعددة الاستخدامات في السلطنة.