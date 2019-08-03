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بيان للمسافرين العمانيين المتجهين إلى مطار هيثرو

السبت 03 أغسطس 2019 04:24 م بتوقيت مسقط

بيان للمسافرين العمانيين المتجهين إلى مطار هيثرو

 

مسقط - الرؤية

ألغى مطار هيثرو بلندن أكثر من 100 رحلة قبيل إضراب من المقرر أن يستمر يومين خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وقالت نقابة "يونايت"، أكبر نقابة عمالية في بريطانيا، إن أعضاءها وعددهم 4000 عضو رفضوا بأغلبية ساحقة اتفاق معدل للأجور قبيل محادثات اللحظة الأخيرة بين النقابة ومسؤولي مطار هيثرو، ومن المرجح المضي قدما في الإضراب المقرر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وألغى المطار، وهو أكبر مطارات بريطانيا، بشكل استباقي 172 رحلة، أثناء إجراء محادثات اللحظة الأخيرة لتجنب الإضراب، حسبما أفادت صحيفتا ذا تليغراف وذي اندبندنت البريطانيتان.

وقال المطار إنه لا يزال ملتزما بالتوصل إلى حل مع "يونايت" لكنه اتهمها بأن "الإضراب المقترح كان الهدف منه بشكل غير معقول التأثير على الركاب الذين يأخذون إجازات مستحقة".

وفي بيان، حذرت نقابة "يونايت" مسؤولي هيثرو من "اختيار دفع ملايين الجنيهات كتعويض لشركات الطيران بسبب إلغاء الرحلات والتسبب في معاناة الركاب، بدلا من اتخاذ خطوة إضافية ومنح العاملين المجتهدين زيادة عادلة في الرواتب".

وفي هذا الصدد أصدر الطيران العماني، الناقل الرسمي للسلطنة، إعلانًا للمسافرين إلى لندن، وجاء فيه "أنه في ضوء الإضراب المعلن عنه في مطار هيثرو بلندن يومي 5 و6 أغسطس، سيسعى "الطيران العماني" إلى تشغيل رحلاته المجدولة كما كان معلنًا عنها سابقًا".

ونصح الطيران العماني المسافرين خلال هذه الفترة بتقليل نقل الأمتعة اليدوية والوصول إلى مطار هيثرو في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات السفر عن طريق الإنترنت، وطالب المسافرين بمتابعة المستجدات عبر الموقع الرسمي للطيران العماني.

 

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