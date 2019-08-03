بالفيديو والصور.. رئيس هيئة الترفيه السعودية يشتري ألميريا الإسباني

مدريد - الوكالات

أعلن نادي ألميريا الإسباني أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أصبح رئيسا للنادي، بعد شرائه الحصة الكبرى من الرئيس السابق ألفونسو جارسيا.

وغرد الحساب الرسمي للنادي عدة تغريدات أعاد آل الشيخ نشرها على حسابه الرسمي، ويظهر فيها الرئيس الجديد بقميص الفريق مع الرئيس السابق، إضافة إلى مقطع فيديو لخروجه بعد إتمام العقد.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن آل الشيخ دفع عشرين مليون يورو نظير الاستحواذ على أسهم جارسيا، أكبر المساهمين في النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وكان آل الشيخ اشترى نادي الأسيوطي الذي يلعب بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم في بداية الموسم الماضي، وغير اسمه إلى "بيراميدز"، ولكن بعد موسم حافل بالمشاكل تخلى عن النادي لنائبه الإماراتي سالم الشامسي وأعلن عن نقل التجربة إلى أوروبا.

وذكرت تقارير إسبانية أن آل الشيخ حاول شراء نادي غرناطة الإسباني، لكنه وجد صعوبات في إتمام الصفقة.