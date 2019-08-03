تدفق السحب على محافظات مسندم والوسطى وظفار .. وأمطار متوقعة على جبال الحجر

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تدفق السحب على محافظات مسندم والوسطى وظفار، ويكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم على محافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ المتقطع وغائمًا جزئيا على محافظة الوسطى مع فرص لهطول أمطار متفرقة واحتمال تشكل السحب الركامية مع هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة

وقالت إن المناطق الساحلية لبحر عمان سوف تتعرض لرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة خلال الليل، وتهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والأجزاء الساحلية من بحر العرب.

ولففت الأرصاد الانتباه إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وتساقط الرذاذ على المناطق الساحلية والجبال المجاورة لمحافظة ظفار، ويكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب.

وتبلغ درجات الحرارة في محافظة مسقط 36 / 32 وفي مدينة صلالة 28 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة في العامرات والرستاق وعبري وفهود وأدناها 16 درجة في جبل شمس.