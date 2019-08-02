انخفاض سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أكتوبر القادم، اليوم الجمعة 61.38 دولار أمريكي.
وأفاددت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 2.28 دولاراً مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 63.66 دولار أمريكي.
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:25 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أكتوبر القادم، اليوم الجمعة 61.38 دولار أمريكي.
وأفاددت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 2.28 دولاراً مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 63.66 دولار أمريكي.
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