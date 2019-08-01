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"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

الخميس 01 أغسطس 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أعلنتْ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنَّ غدا الجمعة هو المتمِّم لشهر ذي القعدة 1440هـ؛ وأن السبت غرة شهر ذي الحجة للعام 1440هـ، الموافق 3 أغسطس للعام 2019.

وبناءً على ذلك، يكون يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1440هـ، الموافق يوم الأحد 11 أغسطس للعام 2019، وعليه يكون يوم الاثنين العاشر من ذي الحجة للعام 1440هـ الموافق 12 أغسطس للعام 2019، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة -في بيان عبر موقع تويتر- إنه "وبهذه المناسبة يسرُّ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنْ ترفع إلى المقام السَّامي لحَضْرة صاحبِ الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أَسْمَى آيات التهاني والتبريكات، وأنْ يُعِيْدها عليه وهو ينعم بثوب الصحة والعزة والمنعة، وأنْ يجعل سبحانه وتعالى من أيام الحج أيامَ خير وبركة لعُمان والأمة الإسلامية جمعاء".

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