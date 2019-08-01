بالتفاصيل.. المحكمة توافق على إطلاق سراح سائق مواصلات بكفالة

دبي – الوكالات

أكد محامي الدفاع عن سائق الحافلة العمانية في دبي محمد التميمي، موافقة محكمة الاستئناف على طلبه تكفيل موكله في أولى جلسات المحكمة التي عقدت صباح اليوم الخميس.

وأشار المحامي عن المتهم -المتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة- في تصريح خاص لـ 24 إلى أن "محكمة الاستئناف أجلت النظر في القضية إلى شهر سبتمبر المقبل، لتقديم الدفاع حول القضية، مبيناً أنه سيقدم مذكرة استئنافية حول حكم أول درجة في موعد الجلسة المحدد.

الحكم السابق

يذكر أن محكمة المرور قضت بمعاقبة سائق الحافلة العماني البالغ من العمر 53 عاماً بالسجن لمدة 7 سنوات لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة، وأمرت بإلزامه بدفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي الديات إلى 3 ملايين و400 ألف درهم.

كما وأصدرت المحكمة حكماً بتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بكافة التهم..

وكانت محكمة المرور في دبي قد استمعت في الجلسات السابقة إلى دفاع المحاميين في قضية سائق الحافلة، حيث دافعا بعدم موائمة الحاجز الحديدي الذي اصطدام حافلة السائق به لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيريه عليه.

وقال المحامي، محمد التميمي إن "الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة".

وأضاف التميمي في مرافعته: "تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة ، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 متراً بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط".

وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.

وشدد المحامي التميمي على أن السائق لم يكن يقود سيارته بسرعة 94 كم / ساعة، مؤكدا غياب إثبات قانوني حول سرعته، ومشدداً على أن الشمس ساهمت في عدم قدرته على مشاهدة الحاجز الحديدي.

أما المحامي محمد الصابري فقدم تقريراً أعدته شركة "مواصلات"، ذكر فيه ان موقع الحادث فيه أخطاء تنفيذية.

وكان السائق أقر أمام محكمة مرور دبي في الجلسة الأولى بتهم "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة واتلاف مركبة".