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جـدائل الفتنة

الخميس 01 أغسطس 2019 09:57 ص بتوقيت مسقط

جـدائل الفتنة


نرجس الجبلي | تونس

ٱنظُـــرْ جــدائـلَ مـن فتنـتَ...أطَلتُها
ولَكَـــمْ طلــبـتَ إطــالـــةً... سَجّـاني
***
ومـع انسـدالِ الشَّـعـرِ دونَـكَ لا أرى
مُتَــعًا وليـــتَ هُنـــا أرحـــتُ بنــاني
***
ذنبــي وجـــدتُ بِمـــا يُريحُــكَ لَـذَّةً
لِضفـــائري فـي البُعــدِ طَعــمٌ ثـانِ
***
ما غَـرَّ قلبي ...يا مُغادِرُ ....طَلَّتي
قَمَـــرًا لكُـــلِ الكائنــــاتِ تـــرانــي
***
أنا ما خُلقتُ لِغيرِ عينِكَ ...زينتي
لِسِواكَ قد حَـرَّمتُ .... ما أشقاني
***
هَـبْ لي مِقَصًّا لاقتـطاعِ جـدائلي
إن لـــم تُمـــتَّـعْ تلكُــما العــينــانِ

 

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