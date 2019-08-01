جـدائل الفتنة

نرجس الجبلي | تونس
ٱنظُـــرْ جــدائـلَ مـن فتنـتَ...أطَلتُها
ولَكَـــمْ طلــبـتَ إطــالـــةً... سَجّـاني
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ومـع انسـدالِ الشَّـعـرِ دونَـكَ لا أرى
مُتَــعًا وليـــتَ هُنـــا أرحـــتُ بنــاني
***
ذنبــي وجـــدتُ بِمـــا يُريحُــكَ لَـذَّةً
لِضفـــائري فـي البُعــدِ طَعــمٌ ثـانِ
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ما غَـرَّ قلبي ...يا مُغادِرُ ....طَلَّتي
قَمَـــرًا لكُـــلِ الكائنــــاتِ تـــرانــي
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أنا ما خُلقتُ لِغيرِ عينِكَ ...زينتي
لِسِواكَ قد حَـرَّمتُ .... ما أشقاني
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هَـبْ لي مِقَصًّا لاقتـطاعِ جـدائلي
إن لـــم تُمـــتَّـعْ تلكُــما العــينــانِ