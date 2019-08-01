جـدائل الفتنة



نرجس الجبلي | تونس

ٱنظُـــرْ جــدائـلَ مـن فتنـتَ...أطَلتُها

ولَكَـــمْ طلــبـتَ إطــالـــةً... سَجّـاني

***

ومـع انسـدالِ الشَّـعـرِ دونَـكَ لا أرى

مُتَــعًا وليـــتَ هُنـــا أرحـــتُ بنــاني

***

ذنبــي وجـــدتُ بِمـــا يُريحُــكَ لَـذَّةً

لِضفـــائري فـي البُعــدِ طَعــمٌ ثـانِ

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ما غَـرَّ قلبي ...يا مُغادِرُ ....طَلَّتي

قَمَـــرًا لكُـــلِ الكائنــــاتِ تـــرانــي

***

أنا ما خُلقتُ لِغيرِ عينِكَ ...زينتي

لِسِواكَ قد حَـرَّمتُ .... ما أشقاني

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هَـبْ لي مِقَصًّا لاقتـطاعِ جـدائلي

إن لـــم تُمـــتَّـعْ تلكُــما العــينــانِ