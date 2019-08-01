

ناهد بدران | شاعرة سورية تقيم في لندن

حبلتْ بك أرحام السّماء ..نذير عاصفة

ففردّتَ كينونة المطر ..

على أرصفة البوح

تجادل عقيم الفرح في دربي ..

و على كفّي .. تداعب ظلّ إنكسار

الضّوء في مرايا الرّوح ..!

قرأني الصّمت بافراط و أنساب

.. من بين أناملي

لاجئا ..إلى سطور تفرده

ليتمدّد تحت ظلّ الحريّة

يجفّف ما ابتلّ من نبض مأسور ..

أين عرافتي التي رسمت ألف آه

في قعر فنجاني ..

أين أخذت حلمي المندّى..

و تركت الخواء يصفع أوردتي ..

تلعثمَ العمر في حنجرتي

و لم يستطعْ ترتيل الفرح ...!

مرّة فقط .. يا ناي الرّؤى

أعزفْ لخليلٍ بينه و بين الوتين ..

سر بحجم قلبي و نبضه

و ذنب بحجم دموع لم تذرف...

اقرأ فراغ الأفق و أرشقه بالنور

طهّرْ وجيفك فالحب صلاة

على سجادة الشّوق و قِبلتك ..

تتذبذب أقطاب الأرض ..

لتهتزّ أمام عرشك

و تعبث بصمت صولجانك

قيامة الأماني ...