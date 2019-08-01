الخميس, 01 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لا أحد يقايض المال بالشغف

الخميس 01 أغسطس 2019 09:53 ص بتوقيت مسقط

لا أحد يقايض المال بالشغف


جوري الياسري | العراق

تلتهمني الأحداث من كل صوب
وكأن أمي أنجبتني وسط حرب لا تنتهي!
عيون الجميع كانت سيوفاً حادة!
تُسَلُّ بكلمات ٍأكثر َحدّة ٍمنها!
تختطفني أياد اللطفاء
تصنع مني لحناً قديماً أو أغنية
تغنى بعد الانتصار!
كنت دوما شيئاً خفيفاً
أشبه بنسمة هواء عابرة
أعزوفة ناي
رائحة الشاي
المنبعثة من أقداحِ الأمهات
وسط الأحياء المنهكة!
والأزقة الخاوية من كل شيء
إلا فقر سكانها !
حيث أطفال النوافذ
المدمنين بطريقة هستيرية
 للجوع،
العطش، ودفء الجو
أهب أمامَ مُقلهمْ حاملة معي ورقةً
 مصفرة حزينة تجالس الأرض
أراقصها لأخلق منها دوامة الأحلام
من بقايا أوهام متراكمة في أعينهم
تلك الحركة كانت كفيلة لتنتجَ منهم
كتّاباً على الشبابيك المحطمة!
أو شعراء َبقصائد منتظمةٍ
 على سلّم طيني منتظمٍ
كانوا كثيراً ما  يلوحون
للمترفين مراراً
غير المهتمين
 المارين بخفة هم كذلك!
حيث لا يلفت انتباههم في هذي الرقعة
سوى عزف الناي !
ليصفقوا بحفاوة ،
يلقون بنقودهم ويرحلون
لا أحد يقايض المال بالشغف
لا أحد يكون من نفسهِ مهرجاً ولو لمرةٍ
مضحكاً لعازف الناي كردٍّ
بسيط لمعروفهِ
الذي أغلق عينيه ليعزف يائساً من قسوة الحياة!

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أبريل 2015

"سوق المال" تنظم حلقة "التطورات التشريعية في قانون رأس المال" 20 الجاري

المزيد

08 يناير 2019

المال في الإسلام

المزيد

27 ديسمبر 2016

نحو تطوير سوق المال

المزيد

23 يونيو 2015

قراءة في سوق المال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مراقبو الحياة البرية يلقون القبض على صائدي الغزلان العربية في محمية السرين

المحليات - أخبار

اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

الاقتصاد - محلي

منتدى التوجهات الرقمية يبرز أهمية التقنيات الناشئة في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة

الاقتصاد - محلي

برقية ولاء وعرفان إلى المقام السامي من "ملتقى الإعلام الجديد"

المحليات - أخبار

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي ضمن فعاليات مهرجان صلالة

المحليات - أخبار

توضيح من وزارة المالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة