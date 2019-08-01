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قال: الله اخترتك

الخميس 01 أغسطس 2019 09:53 ص بتوقيت مسقط

قال: الله اخترتك


أحمد الجحفلي | سلطنة عُمان

عدوِّي الصبح
لولا الفرض ما قُمتك
//
وصديقي الليل
لولا الفرض ما نمتك
//
الفرض فيه اغتسلت
اغتلت به ذنبي
كلما توضأت
طاح الذنب يا بختك
//
هذا أنا ..  
جيت للدنيا لجل غايه
ما جيتها صدفه..
قال: الله اخترتك

 

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