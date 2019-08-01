

أحمد الجحفلي | سلطنة عُمان

عدوِّي الصبح

لولا الفرض ما قُمتك

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وصديقي الليل

لولا الفرض ما نمتك

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الفرض فيه اغتسلت

اغتلت به ذنبي

كلما توضأت

طاح الذنب يا بختك

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هذا أنا ..

جيت للدنيا لجل غايه

ما جيتها صدفه..

قال: الله اخترتك