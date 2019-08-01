جلالة السلطان يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وبنين

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أولي مورير رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وضمّنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته وللشعب السويسري الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنين الصديق باطراد التقدم والازدهار.