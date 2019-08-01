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افتتاح 3 محطات محولات كهربائية في شمال الشرقية بتكلفة 46 مليون ريال

الخميس 01 أغسطس 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

افتتاح 3 محطات محولات كهربائية في شمال الشرقية بتكلفة 46 مليون ريال

بدبد – الرؤية
افتتحت الشركة العمانية لنقل الكهرباء أمس 3 محطات محولات كهربائية في ولايات القابل وبدية ونيابتي سناو وسمد الشأن بولاية المضيبي تحت رعاية الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري محافظ شمال الشرقية وبحضور أصحاب السعادة والولاة ورؤساء المصالح الحكومية والمشايخ وأعيان محافظة الشرقية وأعضاء مجلس إدارة الشركة العمانية لنقل الكهرباء والإدارة التنفيذية.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 46 مليون ريال عماني أقيمت هذه المحطات ضمن خطط الشركة المرسومة لتعزيز وتطوير شبكة النقل الموحدة.
والمحطات التي افتتحت هي محطة محولات القابل جهد 400/132 ك.ف والتي تعتبر الأولى من نوعها في شبكة كهرباء السلطنة وأول محطة جهد 400 ك.ف في محافظة شمال الشرقية وقد بلغت تكلفة إنشائها قرابة 18 مليون ريال عماني وبفترة إنجاز مقدارها 24 شهرا.
والمشروع الثاني هو إنشاء محطتي محولات كهربائية في منطقتي سمد وسناو بجهد ١٣٢/ ٣٣ ك.ف وخطوط النقل الهوائية المرتبطة بها حيث تقوم هذه المحطات بتزويد المناطق في سمد وسناو والمناطق المجاورة لها بالطاقة الكهربائية. أما المشروع الثالث هو مشروع إنشاء محطة محولات بدية جهد 132 / 33 ك.ف والتي تخدم منطقة بدية ومحيطها وتهدف لتعزيز وتغذية المنطقة بالكهرباء وعدم انقطاعها بتكلفة وصلت قرابة 6 ملايين ريال عماني وفترة إنجاز بلغت 22 شهرا. وقال المهندس مسعود بن سلام الريامي الرئيس التنفيذي بالإنابة إن هذه المشاريع ستفي بالتزامات الشركة بالاستثمار في توسعة الشبكة الوطنية الموحدة الأمر الذي يساهم في تعزيز شبكة النقل الكهربائية الوطنية ضمن الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للتأكد من قدرة وجاهزية الشبكة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في كافة أنحاء السلطنة.
وقال الريامي إن الشركة وتزامناً مع توجه الحكومة للاستفادة من الطاقة المتجددة والنظيفة أسندت مشروع إنشاء محطة عبري للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت 8 ملايين ريال عماني ومن المتوقع تشغيلها في الربع الأخير من عام 2020 والتي ستقوم بنقل الطاقة المنتجة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عبري.
كما أن الشركة بصدد طرح مناقصة إنشاء محطة منح للطاقة الشمسية في الربع الأول من العام القادم. وتقوم الشركة حاليا بالإعداد لطرح مناقصات إنشاء محطات وخطوط النقل الهوائية التي ستربط شمال السلطنة بجنوبها عن طريق إنشاء محطات جهد 400 ك.ف في منطقة الدقم ومحوت وربطها بمحطة إزكي جهد 400 ك.ف ومن ثم ربط محطة الدقم بشبكة كهرباء شركة تنمية نفط عمان.

 

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