حلقة للتعريف بمستجدات جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية





مسقط – الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) أمس في واحة المعرفة حلقة عمل حول جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية للتعريف بالهيكلة الجديدة والأسس والمعايير التي ستطبق للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة. كما تقام اليوم حلقة العمل الثانية في محافظة شمال الباطنة لتعريف أكبر شريحة من المهتمين بالقطاع الصناعي. وتدعو وزارة التجارة والصناعة المنشآت الصناعية للمشاركة في حلقات العمل لرصد آرائهم حول التطورات الجديدة للجائزة.

وتخلل حلقة العمل مناقشة عامة حول معايير الجائزة وتم شرح الركائز الثلاث المعتمدة في التقييم، وأهمها القيادة الاستثنائية، وعوامل التمكين الرئيسية والإنجازات وكيفية احتساب النتائج. وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الهدف الرئيسي لحلقة العمل تعريف مسؤولي المنشآت الصناعية بالنظام الجديد المستحدث للجائزة، حيث سيتم إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي الذي سيكون البوابة الرئيسية لمشاركة المنشآت الصناعية في المسابقة، وتأتي هذه التطورات والتحسينات للارتقاء بالجائزة ورغبة في دعم ومساندة القطاع الصناعي لتحقيق أهدافه المرسومة والأسس التي أكدتها التوجيهات السامية لسلطان البلاد المفدى .

وأوضح مدير عام الصناعة أن نموذج عمان للتميز الصناعي هو نموذج يتم تطبيقه للمرة الأولى على الجائزة، ويعتبر الأول من نوعه الذي يطبق في السلطنة إذ إنه نموذج متكامل يراعي القطاع الصناعي بالسلطنة وهو منبثق من دمج نموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز الأوروبي ونموذج الجيل الرابع للتميز.

وأضاف الساحب: تركز حلقات العمل على التعريف بالنموذج وأهدافه المرجوة وستشهد الجائزة نقلة نوعية وستكون لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت الصناعية، والتي تسهم بكل تأكيد في تطوير أعمالها وتحسين أدائها.