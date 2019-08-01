حلقة عمل لإعداد إطار وطني لمعادلة المؤهلات المهنية

مسقط - الرؤية

عقدت وزارة القوى العاملة أمس حلقة عمل حول إعداد الإطار الوطني العام لمعادلة المؤهلات المهنية بفندق سندس روتانا، بهدف استكمال العمل القائم بالوزارة لإعداد إطار وطني عام لمعادلة المؤهلات المهنية متوافقا مع الإطار الوطني للمؤهلات المعمول بها في السلطنة وذلك باستقطاب الشريحة الأكبر من المستفيدين من الإطار للتوافق على المحددات العامة للإطار وآليات الاعتماد المتعلقة به.

ونظمت الحلقة تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.

وافتتحت الحلقة بكلمة المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج وقدمتها الدكتورة فاطمة اليزيدية مديرة دائرة البرامج ومعادلة المؤهلات المهنية. وشرح المهندس أحمد بن ماجد العامري أخصائي مناهج بالمديرية العامة للمعاييرالمهنية وتطوير المناهج المراحل الزمنية المختلفة في إعداد الإطار الوطني العام لمعادلة المؤهلات المهنية وآلية عملها.

وقالت خالصة السبتية أخصائية مناهج بدائرة المعايير المهنية وتطوير المناهج: تأتي الورشة استكمالا للأعمال القائمة بوزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، وذلك لإعداد إطار متكامل لمعادلة المؤهلات المهنية، وحسب الإطار المهني للمؤهلات المعتمدة من الهيئة العمانية للمؤهلات الأكاديمية الذي قام بمعادلة المؤهلات الأكاديمية والتقنية.

وتخللت الحلقة جلستان، الأولى حول مراجعة مسودة الإطار الوطني لمعادلة المؤهلات المهنية، والثانية حول مراجعة الآلية المقترحة لتطبيق وتفعيل الإطار.