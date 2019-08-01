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مناقشة خطط عمل لجنة المنتسبين الأجانب بـ"الغرفة"

الخميس 01 أغسطس 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

مناقشة خطط عمل لجنة المنتسبين الأجانب بـ"الغرفة"

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة المنتسبين الأجانب في غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول برئاسة رائد بن محمد  الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة التي تهدف إلى مشاركة المنتسبين الأجانب بالغرفة في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة.
وبدأ الاجتماع بالتعارف بين الأعضاء، وهم رؤساء تنفيذيون لشركات استثمار أجنبي عاملة في السلطنة من جنسيات مختلفة . وجرى تعريف الأعضاء بدور الغرفة ولجانها المتخصصة بشكل عام ولجنة المنتسبين الأجانب بشكل خاص.
وقال رائد الشحي رئيس اللجنة إن اللجنة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بتشجيع وتحفيز بيئة الأعمال في السلطنة، وإشراك الأعضاء في تقديم الرؤى والمقترحات حول القوانين والأنظمة واللوائح الاستثمارية والاقتصادية في السلطنة، والاطلاع على أهم الحوافز الاستثمارية في السلطنة وسبل تطويرها، ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين، وطرق تشجيع التعاون بين المستثمرين الأجانب والشركات العمانية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الاجتماع نتائج الاستطلاع حول خطة عمل اللجنة والمواضيع والبرامج واللقاءات المقترح تنظيمها من قبل أعضاء لجنة المنتسبين الأجانب، وأهم الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها خلال الفترة القادمة.

 

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