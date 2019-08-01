السلطنة توقع اتفاقية مع "بي. بي" و"إيني" للتنقيب عن الغاز في "المنطقة ۷۷"



الرؤية – نجلاء عبدالعال – عذراء البكاري

وقعت حكومة السلطنة ممثلة في وزارة النفط والغاز أمس اتفاقية مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة بي بي عُمان للحصول على حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم ۷۷ البالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، ومن جانب شركة إيني الإيطالية سلفادور جيامتي المدير التنفيذي للشركة وعن شركة بي بي عُمان المهندس يوسف بن محمد العجيلي رئيس الشركة.

وتنص الاتفاقية على الالتزام بتنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية، وستكون المشاركة في عمليات الاستكشاف مناصفة 50%.

وتقع منطقة الامتياز مربع – 77 على بعد 30 كم شرق منطقة الامتياز مربع - 61 التي تديرها شركة بي. بي.، والتي تحتوي على مشروع غاز خزان الذي بدأ الإنتاج، وعلى مشروع غزير قيد التطوير.

وقال الدكتور سلمان بن محمد الشيدي مدير عام المديرية العامة لإدارة الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز إن الاتفاقية الواقعة في منطقة الامتياز رقم 77 بمحافظة الداخلية تركز على استكشاف وإنتاج الغاز، مشيرًا إلى أن هذا المربع يعد من القطاعات المتكاملة التي تربط ما سيستكشف من غاز بمشاريع في الشق السفلي. وأكد أنَّ منطقة الامتياز 77 تعد من المناطق الواعدة بناء على المسوحات والدراسات التي أجريت، معربًا عن أمله في أن تكلل جهود الشركتين بالنجاح في الاكتشاف والإنتاج مما سيسهم في زيادة الاحتياط من النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.

وأوضح الدكتور سلمان الشيدي أن الشركتين "إيني" الإيطالية و"بي بي عُمان" ملتزمتان باستثمار مبلغ قدره حوالي 37 مليون دولار أمريكي في منطقة الامتياز رقم 77 على مرحلتين، المرحلة الأولى مدتها 3 سنوات تتضمن حفر بئر استكشافي بعمق يتراوح من 4 إلى 5 آلاف متر والقيام بإعادة التحاليل الزلزالية السابقة والدراسات الجيولوجية، أما المرحلة الثانية فمدتها 3 سنوات أخرى وستشمل حفر بئر أخرى بنفس العمق. ومن المتوقع أن يجري خلال العام الحالي توقيع اتفاقيات أخرى مماثلة في قطاعات تكاملية للاستكشاف المرتبط بعمل المشاريع في الشق السفلي، لما له من أهمية في تشجيع التنويع الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه قال المهندس يوسف بن محمد العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عُمان إن الاتفاقية تعتبر أول تعاونا مشتركا بين شركة بي بي عُمان وشركة إيني الإيطالية داخل السلطنة في مجال استكشاف الغاز، مشيرًا إلى أن الشركتين لديهما العديد من الأعمال المشتركة خارج السلطنة، وقال إن دور "بي بي عُمان" سيكون لاحقاً إذا تم اكتشاف كميات تجارية من الغاز وذلك بموجب الاتفاقية حيث ستكون "بي بي عُمان" المطور والمشغل لاحقاً بينما "إيني" الإيطالية هي المسؤولة عن العمليات الاستكشافية.

وحول العمل في حقل "غزير" أكد المهندس يوسف العجيلي أنه يسير بوتيرة متقدمة وسيتم إنجاز ما نسبته 90 بالمائة في نهاية العام الجاري، معربًا عن أمله في أن يتم وضع أول شحنة من الغاز في الربع الأول من عام 2021.

وقال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بي. بي. العالمية: إنَّ الاتفاقية تعكس إمكانات الاستكشاف المستمرة التي نراها في سلطنة عُمان، وتعزز التزام شركة بي. بي. تجاه السلطنة. ونتطلع إلى العمل مع الحكومة وشركة إيني الإيطالية، كما نسعى لمواصلة استكشاف وتطوير موارد الطاقة بالسلطنة، وتعزيز إنتاج الغاز في السلطنة.

أما سلفادور جيامتي المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية فأعرب عن سعادته وتفاؤله بالاتفاقية التي تؤكد على التعاون فيما بين الشركتين من جهة وبين وزارة النفط والغاز وشركة إيني من جهة، وقال عن إيني ستعمل مناصفة مع بي بي حيث ستبدأ الأعمال في الحقل في المرحلة الأولى ومن ثم ستدخل بي بي.

وفيما يتعلق بالعمل في الحقل البحري 52 أكد سلفادور أن العمل يتواصل وفق الجدول الزمني المُحدد حيث يجري العمل على حفر أول بئر استكشافي بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، مشيرا إلى أنَّ هذا يعد أول استكشاف بحري في السلطنة.