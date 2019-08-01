"مسقط 30" يفقد 124 نقطة في يوليو.. والقيمة السوقية تخسر 30 مليون ريال عماني

الرؤية – سعد اليعقوبي

أغلق مؤشر سوق مسقط لهذا الشهر عند مستوى 3761 منخفضاً بـ 124 نقطة، وبنسبة بلغت3.2 % مقارنة مع الشهر السابق. وبلغت قيمة التداول لهذا الشهر 37 مليون ريال منخفضة بنسبة 30.5% مقارنة مع الشهر السابق والذي بلغ 54 مليون ريال. فيما بلغت القيمة السوقية 18.40 مليار ريال وبنسبة انخفاض تصل إلى 0.19% عن الشهر السابق والتي بلغت 18.43 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 9 ملايين ريال وبنسبة 24.45%، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 7 ملايين ريال وبنسبة 18.73%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني ليصل إلى 2.1 مليون ريال، وبنسبة بلغت 5.7 %. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوياته خلال هذا الشهر عند 3889 نقطة في 2019، في مقابل أدنى مستوى له عند 3745 نقطة في 29 يوليو 2019، وبنسبة تغير بلغ 144 نقطة.

كما بلغت أعلى قيمة للتداول خلال هذا الشهر 3.52 مليون ريال وذلك في 1 يوليو 2019، وبلغت أدنى قيمة له 0.68 مليون ريال في 7 يوليو 2019، فيما بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الشهر 1.7 مليون ريال مقارنة مع 3 ملايين ريال خلال الشهر السابق وبمعدل انخفاض بلغ 43.1%، وقد بلغ عدد أيام التداول لهذا الشهر 22 يوما مقارنة بـ 18 يوما للشهر السابق.