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بدء موسم صيد الحبار في مياه السلطنة

الخميس 01 أغسطس 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

بدء موسم صيد الحبار في مياه السلطنة

 

مسقط – الرؤية
يبدأ اليوم موسم صيد ثروة الحبار في سواحل السلطنة للعام الجاري، ويتوجه الصيادون الحرفيون في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار على شكل مجموعات إلى أماكن تجمع هذه الثروة في الولايات الساحلية بتلك المحافظات لصيد وجمع الحبار.
ويستمر موسم صيد ثروة الحبار في المياه العمانية لمدة 6 أشهر بداية من شهر أغسطس الحالي وإلى نهاية شهر يناير من العام المقبل 2020م.
وأكملت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات والإدارات السمكية في محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية استعداداتها لإنجاح الموسم ذي الأهمية الاقتصادية للصيادين الحرفيين.
ونفّذت المراكز البحثية بالمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية عدد من الدراسات والبحوث العلمية عن ثروة الحبار في مياه السلطنة وطرق وتقنيات استزراع ثروة الحبار وإكثارها بهدف المحافظة على هذه الثروة البحرية واستدامتها. ويبشر موسم صيد ثروة الحبار للعام الحالي 2019م بإنتاجية جيدة من مؤشرات توفر الأسماك والثروات البحرية في مياه السلطنة بوفرة وبأسعار منخفضة من مطلع العام الجاري.

 

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