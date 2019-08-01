21 ورقة عمل في "الترشيد الكهربائي والمائي لدول التعاون" بصلالة

الرؤية – أسعد اليعقوبي – سالم الوهيبي

انطلقت أمس أعمال الحلقة العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "الترشيد للاستدامة" بتنظيم من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للمياه وشركة الكهرباء القابضة "مجموعة نماء"، وتستمر يومين في منتجع صلالة ملينيوم، وتتناول آخر المستجدات والتحديات في مجالات التقنيات الحديثة ودور التشريعات والأنظمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وتتضمن الحلقة تقديم 21 ورقة علمية في مجال ترشيد الكهرباء والماء، حيث تستعرض الدول المشاركة أهم التجارب في مجال ترشيد الكهرباء والمياه. وتناول اليوم الأول طرح ومناقشة كفاءة الطاقة والتطبيقات العملية لخفض الاستهلاك في دول مجلس التعاون وعرض أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في ترشيد استهلاك الكهرباء المياه والتقليل من الفاقد في الشبكات.

ويركز اليوم الثاني على بعض تجارب الدول المشاركة في التشريعات والأنظمة الخاصة بالأجهزة المائية والكهربائية والمواصفات القياسية في وضع متطلبات كفاءة الطاقة واستعراض دور التوعية للوصول إلى مجتمع يدرك أهمية الترشيد على اعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الإدارة الفاعلة واستدامتها على المدى البعيد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتغيير ممارسات استخدام الكهرباء والمياه في السلوكيات المتأصلة لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين والمنظمات الاجتماعية، وإشراك الجمهور في قضايا الاستخدام الأمثل لها.