الشرطة الأسترالية تتمكن من العثور على الطالبة العمانية المفقودة

الرؤية - خاص

أشارت الشرطة الأسترالية، إلى أنه تم العثور على الطالبة العمانية، التي فقدت منذ أكثر من شهر.

وكانت القنصلية العامة للسلطنة في أستراليا قد نشرت تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"منذ 3 أيام، تدعو من خلالها الجميع بالتواصل المباشر مع القنصلية في حالة توفر أي معلومات عن وجود الطالبة عائشة بنت سالم الغيثية المبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند.

وأشارت القنصلية إلى أن الطالبة عائشة تم فقد التواصل معها من قبل أهلها والجامعة والقنصلية منذ أكثر من شهر، وأن الطالبة كانت في إجازة بين الفصلين لمدة شهر، وكان من المفترض أن تعاود الدراسة منذ أسبوع ونظرًا لإخطار الجامعة بعدم عودة الطالبة للدراسة في الفصل الثاني تم التواصل مع ذويها الذين أكدوا انقطاع التواصل مع ابنتهم منذ أكثر من شهر ولذا بدأت إجراءات البحث عنها.