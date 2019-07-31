معرض لكشافة ومرشدات عمان.. وأنشطة ثرية في المخيم الكشفي الخليجي

صلالة - الرؤية

افتتح أمس معرض كشافة ومرشدات عمان تحت شعار (تطور.. وانجاز) وذلك بمركز البلدية الترفيهي بمهرجان صلالة السياحي، تحت رعاية المكرم الشيخ أحمد بن أبوبكر الزبيدي عضو مجلس الدولة، وبحضور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات ورؤساء وفود كشافة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن واليمن والمسؤولين ببلدية ظفار. وسيستمر المعرض حتى ٣ من أغسطس الجاري.

واطلع راعي الحفل والحضور على المعرض الذي ضم 50 صورة فوتوغرافية، جسدت تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية في السلطنة ومسيرتها الحافلة، والبدايات الأولى لظهور الحركة الكشفية في عام 1932 بالمدرسة السلطانية الأولى بمسقط، كما تضمّن المعرض في جزء منه صورا من حفل تنصيب مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كشافا أعظم للسلطنة في عام ١٩٨٣ في يوم خالد حضره عدد من ممثلي الدول والمنظمات الكشفية العربية والعالمية، كما تضمّن أيضا صورا للفرقة الموسيقية الكشفية التي أنشئت بأوامر وتوجيهات سامية في عام 1998م، إضافة إلى عرض صور تُجسّد مشاركات الفرقة الموسيقية في الاستعراضات الموسيقية المتنوعة.

ولليوم الثالث على التوالي تواصلت أمس فعاليات ومناشط وبرامج المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم، الذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وانطلقت أمس مناشط وفعاليات المنتدى الكشفي الخليجي لعرفاء الطلائع في سهل أتين بمشاركة 30 كشافا من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن واليمن، وتضمن المنتدى طرح عدد من أوراق العمل بدأت بالتعريف بالمنتدى وإجراء عملية الترشح للانتخابات؛ لاختيار رئيس المنتدى ونائبه والمقرر، وبعد ذلك استعرضت أوراق عمل المنتدى فكانت الورقة الأولى عن عناصر التنمية المستدامة ومفاهيمها، وأمّا الورقة الثانية فجاءت بعنوان (أهداف التنمية المستدامة) كما تمّ تقديم عرض مرئي حول خطة التنمية المستدامة (من أجل غد عامر بالرخاء)، وتخللت المنتدى مناقشات حول كيفية تفعيل الأنشطة والبرامج الكشفية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزار الكشافة وادي دربات والمديرية العامة للسياحة، وتم تنفيذ ورشة الدفاع المدني بالتعاون الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار، إلى جانب جلسة حوارية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، كما زار مجموعة من الكشافة.

وأقيمت جلسات تدريبية حول مهارات الرحلة الخلوية تتضمن استخدامات البوصلة وقياس الارتفاعات، والإسعافات الأولية وفك الشفرات والعلامات السرية، وآلية إعداد تقارير الرحلات، الى جانب تنفيذ ورشة التحدي والمغامرة للقادة والكشافة.

وسيتم اليوم استكمال برنامجي الرحلة الخلوية وبرنامج التحدي والمغامرة الذي سيسلك خلاله الكشافة عددا من الممرات بين الجبل والسهل والوادي في مغامرة وتحدي من أجل اكتشاف البيئة، وفي الفترة المسائية يقام برنامج الألعاب الشاطئية في شاطئ الدهاريز، وسيقام حفل ختام الألعاب الشاطئية وتتويج الفائزين في الساعة الخامسة والنصف تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبدالله الصيعري مدير عام البيئة والشؤون المناخية.

وتقام غدًا في الفترة الصباحية مسابقات المواهب الكشفية في المجالات الثقافية والعلمية، كما سيقام في الفترة المسائية حفل اليوم الوطني الخليجي الذي يتضمن إقامة المعارض والفنون والألعاب الشعبية للدول المشاركة، كما سيحتفل كشافة السلطنة في المخيم بيوم النهضة المباركة، وفي الفترة المسائية تقام الأمسية الكشفية الخليجية.