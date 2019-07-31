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قافلة العلم والمعرفة تصل ظفار بدعم من الجامعة الوطنية

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:32 م بتوقيت مسقط

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صلالة – الرؤية

حطَّت قافلة العلم والمعرفة رحالها أمس بمحافظة ظفار في محطتها الخامسة، حيث بدأت جولاتها حول السلطنة مطلع يوليو الماضي، بمبادرة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. وتزور القافلة ٧ محافظات وأكثر من ١٥ ولاية وتتوقف في ٥٠ محطة وتقطع أكثر من 3 آلاف كيلومتر.

وسيستقبل معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار طاقم القافلة للترحيب بهم في المحافظة بعد أن بدأت القافلة أمس جولاتها بالمحافظة بزيارات متنوعة، واستقبل القافلة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي.

وكانت القافلة قد بدأت جولاتها بمُحافظة مسقط واستقبلها معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية قبل أن تنطلق إلى محافظة الباطنة حيث استقبلها سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صحار وبعدها زارت ولاية السويق واستقبلها سعادة الشيخ حمود بن ناصر الهاشمي والي السويق، وتوقفت القافلة بمحافظة الداخلية والتي استقبلها فيها سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية.

وحظيت قافلة العلم والمعرفة التي تضم مكتبة علمية متنقلة ومعرضا فنيا ومجموعة من الأكاديميين وطلاب جامعيين إضافة إلى إعلاميين ورياضيين بالترحيب في كل محطاتها وتمت الإشادة بفكرتها.

ومن جانبه أكد الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا حرص الجامعة على الوصول إلى المجتمع بكل فئاته وتقديم نوافذ العلم والمعرفة إلى جانب خدمات تدريبية في عدة مجالات تمهيدا لإطلاق عدة مشاريع علمية وفكرية تفيد المجتمع كواجب أساسي للجامعة في الرقي بالأمم.

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