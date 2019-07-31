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تنفيذ برنامجين تدريبيين في معهد السلامة المرورية

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:29 م بتوقيت مسقط

تنفيذ برنامجين تدريبيين في معهد السلامة المرورية

 

مسقط - الرؤية

يُواصل معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور تنفيذ برامجه التدريبية في إطار سلسلة البرامج التي يعقدها المعهد من أجل الوصول إلى سياقة آمنة على الطرقات.

ويُنفذ المعهد حالياً برنامجين تدريبيين في الفترتين الصباحية والمسائية لمعلمي ومعلمات السياقة التأسيسي، ويشتمل البرنامجان على تطبيقات نظرية وتدريبات ميدانية، تتضمن المعرفة والمهارات في السياقة، والصفات والشروط الواجب توافرها لدى معلمي السياقة، إضافة إلى كيفية التخطيط في التدريب على السياقة، وغيرها من المواضيع التي تؤهلهم لأداء هذه المهنة التي تقدم دوراً ملموساً في نشر الوعي وثقافة السياقة الآمنة في المجتمع.

وفي سياق آخر، استقبل المعهد عددا من ضباط الصف بسلاح الجو السلطاني العماني المنتسبين لدورة مشرفي أمن، واستمع الزوار إلى محاضرة توعوية عن أهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور، والجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية. وتضمنت المحاضرة النظرية تطبيقاً عملياً لتأكيد أهمية حزام الأمان ومسند الرأس على أجهزة المحاكاة.

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