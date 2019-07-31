طلبة ماجستير "الحديثة للتجارة والعلوم" يتعرفون على صلاحيات المجلس وآليات عمله

مسقط – الرؤية

استقبل سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس، طلبة ماجستير الإدارة العامة بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم، خلال زيارتهم للمجلس للتعرف على صلاحياته ودوره في العمل الوطني. ورحب سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بالطلبة في رحاب المجلس، مشيرا إلى أن مبنى مجلس عمان يعد من أحدث المباني البرلمانية وأكبرها، وهو صرح معماري يجمع في تصميمه بين الأصالة العمانية بكافة مفرداتها والحداثة.

وأكد سعادته أن المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، نابعة من إرادة داخلية حيث وعد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومنذ بداية النهضة المُباركة ببناء دولة عصرية، وإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون. وقدم سعادته إيجازا عن تطور الممارسة المؤسسية للشورى في السلطنة وما حققته التجربة من إسهامات في العمل الوطني، منوهاً بدور الثنائية البرلمانية في تجويد العمل البرلماني.

وتطرق سعادته إلى البناء الهيكلي لمجلس الدولة من حيث عدد الأعضاء، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيارهم من بينها، وشروط العضوية، متطرقاً إلى أجهزة المجلس ومهامها. كما تناول اختصاصات المجلس وصلاحياته التشريعية والرقابية ودوره في مناقشة مشروعات خطط التنمية والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ما يضطلع به المجلس من مناقشة لمشروعات القوانين، وتقديم المقترحات والدراسات في العديد من المجالات.

وأكد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة حرص المجلس على مد جسور التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الزيارات المباشرة لمقر المجلس للتعرف على مرافقه والاطلاع على آلية عمله والوقوف على اختصاصاته وصلاحياته مما يسهم في تعزيز الوعي بالممارسة الشورية لدى الزوار وخاصة من طلبة الجامعات والكليات والمدارس. وأجاب سعادته على أسئلة واستفسارات الطلبة، الذين قاموا بجولة في المجلس اطلعوا خلالها على مرافقه المختلفة، وما تشتمل عليه من تجهيزات متطورة.