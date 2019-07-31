الأربعاء, 31 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

أمين عام "الدولة" يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني

طلبة ماجستير "الحديثة للتجارة والعلوم" يتعرفون على صلاحيات المجلس وآليات عمله

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

طلبة ماجستير "الحديثة للتجارة والعلوم" يتعرفون على صلاحيات المجلس وآليات عمله

 

مسقط – الرؤية

استقبل سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس، طلبة ماجستير الإدارة العامة بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم، خلال زيارتهم للمجلس للتعرف على صلاحياته ودوره في العمل الوطني. ورحب سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بالطلبة في رحاب المجلس، مشيرا إلى أن مبنى مجلس عمان يعد من أحدث المباني البرلمانية وأكبرها، وهو صرح معماري يجمع في تصميمه بين الأصالة العمانية بكافة مفرداتها والحداثة.   

وأكد سعادته أن المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، نابعة من إرادة داخلية حيث وعد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومنذ بداية النهضة المُباركة ببناء دولة عصرية، وإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون. وقدم سعادته إيجازا عن تطور الممارسة المؤسسية للشورى في السلطنة وما حققته التجربة من إسهامات في العمل الوطني، منوهاً بدور الثنائية البرلمانية في تجويد العمل البرلماني.

وتطرق سعادته إلى البناء الهيكلي لمجلس الدولة من حيث عدد الأعضاء، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيارهم من بينها، وشروط العضوية، متطرقاً إلى أجهزة المجلس ومهامها. كما تناول اختصاصات المجلس وصلاحياته التشريعية والرقابية ودوره في مناقشة مشروعات خطط التنمية والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ما يضطلع به المجلس من مناقشة لمشروعات القوانين، وتقديم المقترحات والدراسات في العديد من المجالات.

وأكد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة حرص المجلس على مد جسور التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الزيارات المباشرة لمقر المجلس للتعرف على مرافقه والاطلاع على آلية عمله والوقوف على اختصاصاته وصلاحياته مما يسهم في تعزيز الوعي بالممارسة الشورية لدى الزوار وخاصة من طلبة الجامعات والكليات والمدارس. وأجاب سعادته على أسئلة واستفسارات الطلبة، الذين قاموا بجولة في المجلس اطلعوا خلالها على مرافقه المختلفة، وما تشتمل عليه من تجهيزات متطورة.  

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 يوليو 2015

الكليّة الحديثة للتجارة والعلوم تضيف ماجستير تقنية المعلومات إلى برامجها

المزيد

20 نوفمبر 2017

تدشين برنامج ماجستير الإدارة العامة في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

المزيد

22 يونيو 2016

وظائف شاغرة بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم

المزيد

25 يونيو 2016

الكليّة الحديثة للتجارة والعلوم تنظم حفل الإفطار السنوي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مراقبو الحياة البرية يلقون القبض على صائدي الغزلان العربية في محمية السرين

المحليات - أخبار

اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

الاقتصاد - محلي

منتدى التوجهات الرقمية يبرز أهمية التقنيات الناشئة في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة

الاقتصاد - محلي

برقية ولاء وعرفان إلى المقام السامي من "ملتقى الإعلام الجديد"

المحليات - أخبار

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي ضمن فعاليات مهرجان صلالة

المحليات - أخبار

توضيح من وزارة المالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة