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لجنة استطلاع هلال ذي الحجة تجتمع في "الأوقاف"

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

لجنة استطلاع هلال ذي الحجة تجتمع في "الأوقاف"

 

مسقط – الرؤية

تجتمع مساء اليوم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا لعام 1440هـ، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الموقر المفتي العام للسلطنة وسعادة السيد حارب بن حمد بن سعود وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة الشيخ أحمد الخطيب رئيس لجنة التوفيق والمصالحة بصلالة.

وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة في هذا الشأن.

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