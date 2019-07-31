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وفد من الشرطة والكشافة يتفقد شركات الحج العمانية في مكة المكرمة

الأربعاء 31 يوليو 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

 

مكة المكرمة - العمانية

قام وفد من شرطة عمان السلطانية والكشافة من بعثة الحج العمانية لعام 1440هـ، أمس بزيارة تفقدية إلى بعض شركات الحج العمانية هذا العام، للتعرف على مدى توفر الخدمات التي يقدمها أصحاب الشركات لحجاج السلطنة من حيث توفير  خدمات الأمن والسلامة والمسكن بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.

وكانت بعثة الحج العمانية قد حثت جميع الشركات على إتمام جميع متطلبات سفر الحجاج واتخاذ وسائل أمنهم وسلامتهم خاصة في وسائل النقل البري والتغذية والإسكان.

ودعت البعثة أصحاب شركات الحج والحجاج من السلطنة إلى ضرورة التزام الأنظمة والتعليمات الصادرة من مختلف الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية بما يحقق الصالح العام وييسر على الحجيج أداء مناسكهم وأن يسهم الجميع في إنجاح موسم الحج.

ونوهت البعثة بأن الحج بغير تصريح أو نقل الحجاج بغير تصريح يعتبر مخالفة تمثل عبئاً لا تستوعبه الأماكن المخصصة ولا الخدمات المقدمة المحسوبة للعدد المصرح به فقط كما أنها قد تؤدي لإيذاء النفس وإلحاق الضرر بالآخرين.

وأوضحت البعثة أن الوقت المحدد من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لدخول حجاج البر هو قبل الأول من ذي الحجة بحسب توقيت المملكة وآخر يوم لدخول حجاج الجو هو الرابع من ذي الحجة.

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