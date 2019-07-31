منتدى التوجهات الرقمية يبرز أهمية التقنيات الناشئة في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة

صلالة – الرؤية

نظمت هيئة تقنية المعلومات أمس في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بصلالة منتدى التوجهات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة تحت عنوان انترنت الأشياء، برعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات، وبحضور المهندس عمر بن سالم الشنفري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة تقنية المعلومات، وعدد من مسؤولي تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية.

وقدم حسن فدا حسين اللواتي مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي بهيئة تقنية المعلومات كلمة الهيئة وقال فيها: نضع الرقمنة كمحور أساسي لاستراتيجيتنا المستقبلية التي يتم العمل عليها، ونعمل على تعزيز استراتيجيتنا الوطنية للتركيز على تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمستقبل، سواء كان ذلك بتطوير قدرات وإمكانيات المتخصصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتأهيل المجتمع لاستقبال ذلك التطور، كما نعمل على تهيئة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات الرقمنة وحلول التحوّل الرقمي، ونقل الحكومة إلى ما بعد التحول الإلكتروني باتجاه الرقمنة والعمليات والخدمات السحابية المدفوعة بواسطة إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الكبيرة، وسيتطلب ذلك أن نستمر في تطوير البنى الأساسية لدينا لتكون أكثر ذكاءً وقدرة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وكذلك التدفق الهائل والمستمر في البيانات الناتجة من هذه البنى الأساسية الذكية، وهنا ينبغي أن يشار إلى أنه سيكون للأمن السيبراني المتقدم أهمية قصوى لحماية أصولنا الرقمية المتصلة وموارد المعلومات لدينا، كما تمضي السلطنة في توظيف انترنت الأشياء بشكل واثق من خلال استحداث مشاريع للمدن الذكية في كل من واحة المعرفة مسقط ومدينة العرفان والدقم وذلك بتنفيذ البنى الأساسية للمدن الذكية في تلك المواقع.

وقدمت جين سافاليشنا متحدثة دولية ورقة عمل بعنوان انترنت الأشياء والحكومات وتطوير القطاعات، قارنت فيها بين الثورات الصناعية التي سبقت هذه الثورة الصناعية الرابعة حيث ركزت الأولى على البخار والثانية على الكهرباء والثالثة على الكمبيوتر والرابعة على المعلومات أو البيانات.

كما قدم سليم عبيد مسؤول النظام البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جوجل ورقة عمل بعنوان اتجاهات التقنية المستقبلية والذكاء الإصطناعي تحدث فيها عن ذكاء الآلة والخوارزميات التي يمكن أن تعمل بها الأجهزة التي ستوظف انترنت الأشياء ومصدر استسقاء تلك البيانات التي يمكن أن تعينها لتكون ذكية.

وتحدث سليم عن بعض الحلول لتحديات انترنت الأشياء مثل منصة things و I heard إضافة إلى مبادرة جوجل مفتوحة المصدر وغيرها، وقال: هناك تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلتقط صورة لك وتخبرك من خلال تلك الصورة نوعية الأمراض التي أنت مصاب بها حالياً أو يمكن أن تصيبك في المستقبل، إذ أنّ ذكاء الآلة يعتمد على الدقة وعدد مرات التجريب حتى يتم الوصول لهذه الدقة في إعطاء الحالة الحالية اعتماداً على تلك الخوارزميات.

وقدم محمد بن علي اليحيائي مدير عام خدمات المستهلكين في الهيئة العامة للمياه ورقة عمل عن تجربة الهيئة في استخدام انترنت الأشياء في قراءة العدادات حيث تحدث عن العداد الذكي الذي يقرأ بيانات الاستخدام ثم يرسلها للهيئة العامة للمياه كي يتسنى للهيئة إصدار الفاتورة بناءً على قراءة العداد.

وأدار خالد بن الصافي الحريبي الرئيس التنفيذي لشركة أمباكت جلسة نقاشية مع المتحدثين في المنتدى ركز فيها على النقاش مع المتحدثين الرئيسيين حول أهمية الاستفادة من انترنت الأشياء في تخفيض التكاليف في الخدمات وتقبل الحكومات حول العالم لهذه الحلول التقنية والبدء في تفعيلها.