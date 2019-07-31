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"مدائن" تختتم أسبوع المنتجات العمانية بمهرجان صلالة السياحي

الأربعاء 31 يوليو 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

"مدائن" تختتم أسبوع المنتجات العمانية بمهرجان صلالة السياحي

صلالة - الرؤية

اختتمت أمس فعاليات أسبوع المنتجات العمانية، الذي نظمته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في كل من كارفور واللولو هايبر ماركت بصلالة، تزامناً مع فعاليات مهرجان صلالة السياحي وضمن سلسلة معارض الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية "صنع في عمان "2019".

وحظي الأسبوع بإقبال كبير من قبل المستهلكين من داخل السلطنة وخارجها على شراء المنتجات العمانية من خلال الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات المقدمة على المنتجات إلى جانب الالتقاء بالمصنعين بصورة مباشرة والتعرف على المنتج العماني عن قرب.

وأبدى عدد من المستهلكين الذين زاروا المعرضين إعجابهم بجودة المنتجات العمانية المتواجدة مؤكدين على الاهتمام الكبير الواضح من قبل القائمين على حملة "صنع في عمان" بالمنتج المحلي.

وقد عاد معرض المنتجات العمانية السنوي في صلالة ليقام في المراكز التجارية في إطار التعاون القائم بين مدائن وبين المراكز والمحلات التجارية داخل السلطنة، ويأتي تغيير مكان إقامة المعرضين بهدف توسعة انتشار المنتجات العمانية والبحث عن شرائح مستهدفة جديدة من المستهلكين، وذلك بإيجاد المزيد من الفعاليات التسويقية للمنتجات الوطنية، والتواجد في مختلف المحافل، واستخدام التقنيات التسويقية المباشرة التي تعمل على توطيد الثقة بين المنتج والمستهلك، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة قطاع الصناعة في السلطنة والاقتصاد الوطني بوجه عام.

ويأتي تنظيم المعرضين بهدف تحقيق الأهداف التي وضعتها "مدائن" والمتمثلة في إشراك الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية (صنع في عمان) في المناسبات والأحداث التي تقام في مختلف المحافل والفعاليات الكبرى في السلطنة، ونشر الوعي لدى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والخارجي وتعريفهم بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد المحلي.

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