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صورة حضارية للسلطنة على متن "شباب عمان الثانية" بالدنمارك

الأربعاء 31 يوليو 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

صورة حضارية للسلطنة على متن "شباب عمان الثانية" بالدنمارك

 

 

 أرهوس/ الدنمارك - العمانية

 

وصلت سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) أمس إلى ميناء (أرهوس) بمملكة الدنمارك للمشاركة في مهرجان ختام سباقات السفن الشراعية الطويلة لعام 2019م، الذي يقام خلال الفترة (1- 4) من أغسطس.

ويعد المهرجان البحري آخر مشاركة للسفينة ضمن مشاركاتها خلال رحلتها الدولية إلى القارة الأوروبية (صواري المجد والسلام). وقد قطعت السفينة منذ أن انطلقت رحلتها من السلطنة يوم 15 أبريل 2019م لغاية ميناء أرهوس بمملكة الدنمارك حوالي 8 آلاف ميل بحري، على أن تصل إلى مسقط يوم 7 أكتوبر المقبل.

وقال العقيد الركن بحري علي بن محمد الحوسني قائد سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية): إنّ السفينة قطعت حوالي 8 آلاف ميل بحري منذ خروجها من مسقط في 15 أبريل، ووصلت إلى ميناء أرهوس بمملكة الدنمارك الصديقة للمشاركة في مهرجان ختام سباق السفن الشراعية الطويلة والذي يمتد لأربعة أيام، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تستقطب العديد من الزائرين. وستنظم السفينة العديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بالمقومات الحضارية والسياحية والاقتصادية والثقافية وإبراز الصورة الحضارية المشرقة للسلطنة وما يتميز به الشعب العماني من القيم الإنسانية النبيلة وحب التواصل الحضاري مع الشعوب الأخرى.

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