"أجيال مسقط".. جيل جديد من المدارس المتطورة بالعامرات

العامرات - الرؤية

استلمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط مبنى مدرسيا جديدا في ولاية العامرات ضمن الخطط المستقبلية لتطوير المباني التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، وسميت المدرسة الجديدة باسم مدرسة أجيال مسقط للتعليم الأساسي.

وقال المهندس المعتصم البلوشي مدير دائرة المشاريع بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة إنّ أجيال مسقط من المدارس حديثة التصميم وتم إنشاؤها لتقليل الكثافة الطلابية حيث تتكون من ٣٠ فصلا دراسيا ومرافق متنوعة.

وقال المهندس باسم بن علي الهادي مدير مساعد بدائرة المشاريع والصيانة نائب رئيس اللجنة إنّ اللجنة استلمت المشروع ضمن خطتها للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مواكبة للنمو السكاني في المربعات السكنية القريبة منها، الأمر الذي يسهل على الطلبة الوصول إليها بكل أريحية، حيث يقع المبنى في المخططات الجديدة بمربع الثانية بولاية العامرات ويحيط بها عدد كبير من المباني السكنية والخدمات كالطرق وغيرها، كما يجاورها جامع.

وأشاد المهندس عاصم العلوي مهندس كهرباء بجودة الإنارة الحديثة المستخدمة وهي من نوع ليد مع استخدام أغطية ضبابية حتى لا تؤثر انعكاسات الإضاءة على الطلبة، وتتميز المدرسة بالسبوارات التفاعلية، وهي مزودة بكاميرات المراقبة ومصاعد وغرفة موسيقى وملاعب خماسية بأرضية حديثة.