برقية ولاء وعرفان إلى المقام السامي من "ملتقى الإعلام الجديد"

الرؤية - خاص

رفع المشاركون في الدّورة الثّانية من ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي؛ الذي تنظمه جريدة الرؤية في صلالة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التّهاني والتّبريكات بمناسب الذّكرى التّاسعة والأربعين ليوم النّهضة المباركة "23 يوليو المجيد".

وجدد المشاركون للمقام السّامي الولاء والعرفان والامتنان لما يوليه من رعاية سامية، ويسديه من توجيهات سديدة لدعم مسيرة الإعلام العمانيّ، الذي يعيش طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات؛ بفضل الرّؤية الثّاقبة التي ينظر بها جلالته للمنظومة الإعلاميّة باعتبارها ظهيرًا إيجابيّا للتنمية المستدامة في البلاد.

وجاء في البرقية: وإنّنا إذ نتشرّف بالتعبير عن امتناننا لهذا الاهتمام السّامي، لنجدّد العهد أمام جلالتكم بمواصلة الحرص على التزام أعلى معايير المهنيّة والمصداقيّة والموضوعيّة في التّعاطي مع الأحداث والمستجدّات في الدّاخل والخارج، بما يرسّخ أركان التنمية المستدامة، ويمتّن كذلك عرى الأخوّة والصّداقة والتّعاون مع الجميع، بمنظومة إعلاميّة تتكامل فيها الأدوار والاختصاصات، وترسّخ قيم المواطنة والهويّة، وتعزّز الشّعور بالمسؤوليّة، بكلّ أمانة ومسؤوليّة.