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باقات جديدة من "أوريدو" للبقاء على اتصال دائم

الأربعاء 31 يوليو 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

باقات جديدة من "أوريدو" للبقاء على اتصال دائم

 

مسقط – الرؤية

توفر Ooredoo باقات شهري الرقمية والمبتكرة بدون عقود لتزويد عملائها بعالم من الفرص الجديدة وضمان بقائهم على اتصال دائم. ولكونها أول باقات رقمية آجلة الدفع بالكامل في السوق، أصبح بإمكانهم اختيار الباقة التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم للهاتف النقال. وتقدم باقة شهري 15 الجديدة 10 جيجابايت بيانات و300 دقيقة مكالمات، بينما توفر باقة شهري 30 الجديدة 30 جيجابايت من البيانات و1000 دقيقة مكالمات.

ويمكن للعملاء الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بباقات أكثر مرونة وقابلية للتخصيص الاشتراك في خدمة شهري مكس والتي تمكنهم من تصميم باقاتهم للإنترنت والدقائق المحلية والدولية إضافة إلى بيانات رقمية (لمواقع التواصل الاجتماعي، وستريم أون، وألحاني)، فضلاً عن خدمات التجوال وكل ذلك بلمسة زر واحدة من خلال تطبيق Ooredoo Oman. وعلاوة على ذلك، بإمكان العملاء استخدام التطبيق لطلب شراء بطاقة (SIM)، والاشتراك في باقات شهري الجديدة ليتم توصيلها إلى عتبة منازلهم.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: جاء إطلاقنا لهذه الباقات المُبتكرة لكي نتيح لعملائنا عالم جديد من الفرص التي من شأنها إثراء تجربتهم الرقمية. فنحن ندرك أن جميع عملائنا يتطلعون إلى البقاء على اتصال دائم في مختلف الأوقات ولذا نقدم لهم باقاتنا الجديدة لكي نمنحهم المرونة للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم. ويمكن للعملاء الاشتراك في إضافات باقات شهري الرقمية لمرة واحدة فقط أو اختيار تجديدها تلقائياً. ولا تقتصر مزايا هذه الباقات على ذلك فحسب بل تتضمن أيضاً إتاحة الفرصة للعملاء لتتبع استخدامهم للبيانات وتغيير الباقات بكل سهولة وقتما شاءوا وأينما كانوا من خلال تطبيق Ooredoo Oman.

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