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عروض جذابة على طرازات "ألفا روميو" حتى 15 سبتمبر

الأربعاء 31 يوليو 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

عروض جذابة على طرازات "ألفا روميو" حتى 15 سبتمبر

 

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة ظفار للسيارات الوكيل الرسمي لعلامة ألفا روميو في السلطنة عروضها الترويجية الجذابة على طرازات ألفا روميو "جوليا" و"جولييتا" و"ستلفيو"، وتستمر العروض حتى 15 سبتمبر القادم، وتتيح ظفار للسيارات الفرصة المثالية للجميع لاقتناء سيارة من طرازات ألفاروميو  والحصول على 70 % قيمة إعادة شراء مضمونة بعد سنتين، مع التمتع بباقة من المزايا التي تشمل كل من ضمان ممدد لمدة 5 سنوات أو 120,000 كلم، وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 120,000 كلم، وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات أيضاً، بالإضافة إلى تسجيل مجاني، وتقديم سيارة بديلة مضمونة عند إجراء الصيانة الدورية، وخيارات إعادة الشراء المضمونة، فضلا عن التمتع بقيادة سيارة صنعت بمستوى لم يسبق له مثيل من الحرفية الإيطالية، والأداء الرائد ضمن فئتها، والتكنولوجيا المتطورة التي تلبي تطلعات عشاق القيادة الرياضية وتمنحهم شغف القيادة الحقيقي.

وقال بيجو لوكوس، مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: علامة ألفا روميو العريقة للسوق العماني تشكيلة من الطرازات المتنوعة والتي تتحلى بسمات إيطالية خالصة تمزج ما بين التطور والفخامة مع الاحتفاظ بإرثها المعهود في الأداء الرياضي الذي استلهمته من سباقات السيارات التي تفوقت بها منذ زمن بعيد، ومن بين طرازات ألفا روميو التي تألقت وحازت على عدد كبير من الجوائز العالمية والإقليمية منذ طرحها  هي جوليا، وستلفيو وجولييتا المشمولين في هذا العرض  الرائع، وبلا شك أن معهم يتحقق شغف القيادة الحقيقي والاستمتاع بجمال الرحلات على متن الفا روميو.

 

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